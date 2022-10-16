Морально-психологическое состояние населения в приграничных районах РФ значительно ухудшилось — Генштаб 16 октября, 19:25 Настроения населения в приграничных районах РФ значительно ухудшились (илюстративное фото) (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах РФ существенно снизился.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на вечер 16 октября.



Отмечается, что падение настроений среди россиян вызвано отсутствием медицинской помощи для гражданских. По имеющейся информации, из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области.

Видео дня