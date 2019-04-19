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Настоятель собора Нотр-Дам назвал возможной причиной пожара компьютерный сбой

Вчера, 18:15
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Настоятель собора Нотр-Дам назвал возможной причиной пожара компьютерный сбой - фото

REUTERS/Philippe Wojazer

Собор Нотр-Дам

Настоятель парижского собора Нотр-Дам Патрик Шове назвал возможной причиной пожара компьютерный сбой, сообщает Associated Press.

По словам настоятеля, пожару возможно предшествовал компьютерный сбой.

Шове не сообщил других подробностей, добавив, что "мы сможем выяснить, что произошло через два или три месяца".

Ранее сообщалось, что следователи назвали короткое замыкание причиной пожара в соборе Нотр-Дам.

Криминалисты прокуратуры Парижа сообщили, что рассматривают короткое замыкание не единственной версией пожара, возможен также неумышленный поджог. 

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Пожар в соборе удалось потушитьутром 16 апреля.

Спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. По данным властей, "самые ценные сокровища", которые хранились в соборе,уцелели.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.

В рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить 1 млрд евро, в том числе 500 млн евро передадут владельцы французских бизнес-империй Kering, LVMH и L’Oreal.

Теги:   Франция Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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