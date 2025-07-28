В Китае настоятеля буддийского храма Шаолинь обвинили в хищении средств и сексуальных преступлениях

Ши Юнсинь был настоятелем самого известного храма в Китае — Шаолинь (Фото: wikipedia.org)

Китай обвинил настоятеля своего самого известного буддийского храма Шаолинь Ши Юнсиня в хищении средств и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Bloomberg .

Настоятель 1500-летнего монастыря находится под следствием по подозрению в растрате имущества храма. Его также обвиняют в нарушении буддийских заповедей из-за длительных отношений с несколькими женщинами и рождения внебрачных детей.

В китайских социальных сетях удивляются, почему власти приняли меры только сейчас, через десять лет после того, как ученики впервые публично обвинили Юнсиня в подобном поведении в 2015 году.

Тогда его обвиняли в изнасиловании, хищении средств и отцовстве. Однако власти провинции Хэнань сняли с него обвинения за недостатком доказательств: в 2015-м — в отношении внебрачной дочери, а в 2017-м — в финансовых злоупотреблениях.

«На этот раз я не был удивлен, что он сделал такие вещи, но удивился тому, что изменилось, и он не может избежать наказания, как раньше», — написал один пользователь на веб-сайте для микроблогов Weibo.

Китайская буддийская ассоциация быстро отмежевалась от Юнсиня, объявив, что аннулировала его сертификат о рукоположении.

«Действия Ши Юнсиня являются чрезвычайно возмутительными и серьезно повредили репутации буддийского сообщества и имиджу монахов», — говорится в заявлении ассоциации.

Юнсинь известен тем, что сделал храм Шаолинь коммерчески успешным. Он утверждал, что для сохранения и распространения аутентичной культуры Шаолиня необходимо участие монахов в светской жизни.