"Настоящий американский герой: в США пилот самолета спасала пассажиров после взрыва двигателя

Пассажиры самолета Southwest Airlines, двигатель которого взорвался прямо в воздухе, называют настоящей героиней своего пилота Тэмми Джо Шульц, которой удалось совершить экстренную посадку после аварии.

Как сообщает ВВС Украина, официально компания Southwest Airlines не сообщала, кто именно был пилотом рейса, но пассажиры утверждали, что за штурвалом лайнера была именно Шульц. Позже это подтвердил в интервью журналистам ее муж.

Пассажир Альфред Тамлинсон из Техаса заявил, что у Шульц по-настоящему железные нервы.

"Я восхищаюсь этой женщиной. На Рождество я обязательно пришлю ей открытку с подарочной картой - за то, что она меня так приземлила", - сказал он.

"Вот герои рейса SWA 1380 из Нью-Йорка в Даллас. Мы потеряли один двигатель, а они направили самолет в Филадельфию и спасли 149 человек на борту", - написал в Twitter Кристофер Джонсон.

@SouthwestAir These are the hero's of SWA 1380 NYC to Dallas We lost an engine mid-flight and they guided back to Philly saved 149 on board pic.twitter.com/RNA8sXRBZA