"Настоящий американский герой: в США пилот самолета спасала пассажиров после взрыва двигателя

Пассажиры самолета Southwest Airlines, двигатель которого взорвался прямо в воздухе, называют настоящей героиней своего пилота Тэмми Джо Шульц, которой удалось совершить экстренную посадку после аварии.

Как сообщает ВВС Украина, официально компания Southwest Airlines не сообщала, кто именно был пилотом рейса, но пассажиры утверждали, что за штурвалом лайнера была именно Шульц. Позже это подтвердил в интервью журналистам ее муж.

Пассажир Альфред Тамлинсон из Техаса заявил, что у Шульц по-настоящему железные нервы.

"Я восхищаюсь этой женщиной. На Рождество я обязательно пришлю ей открытку с подарочной картой - за то, что она меня так приземлила", - сказал он.

"Вот герои рейса SWA 1380 из Нью-Йорка в Даллас. Мы потеряли один двигатель, а они направили самолет в Филадельфию и спасли 149 человек на борту", - написал в Twitter Кристофер Джонсон.

@SouthwestAir These are the hero's of SWA 1380 NYC to Dallas We lost an engine mid-flight and they guided back to Philly saved 149 on board pic.twitter.com/RNA8sXRBZA - Kristopher Johnson (@EMMS_MrJohnson) 17 апреля 2018 г.

"Командир Тэмми Джо Шульц поговорила с каждым из нас лично. Она настоящий американский герой. Огромное вам спасибо за ваши знания, действия и отвагу в такой сложной ситуации", - отметила еще одна пассажир Диана Макбрайд Селф.

"Наш двигатель взорвался на высоте 38 тысяч футов. Разбилось окно, но нас спасла человек, закрыла его своим телом. К сожалению, одна из пассажирок скончалась от инфаркта. Командир Тэмми Джо была невероятная. Она успешно посадила нас в Филадельфии. Господь послал нам своих ангелов для охраны. Я даже слышал, как кто-то воскликнул: "Бог есть!", - пишет в Istagram пассажир Тимоти Борман.

Примерно через 20 минут после того, как Boeing 737 поднялся в воздух, детали двигателя пробили фюзеляж, в результате чего на борту резко снизилось давление и самолет начал падать.

Надев кислородные маски, пассажиры кричали от ужаса и готовились к столкновению с землей.

"Southwest Airlines 1380, у нас остался один двигатель. Часть самолета оторвалась, так что нам придется немного замедлиться", - сообщила Шульц авиадиспетчерам, уточнив, что некоторые пассажиры получили ранения.

Обломки двигателя разбили один из иллюминаторов, в который частично засосало женщину, которая сидела рядом. Другим пассажирам удалось затянуть ее обратно на борт, однако позже пострадавшая все же умерла.

Еще семь пассажиров самолета получили ранения, однако экстренная посадка самолета прошла успешно.

Точные причины аварии пока не установлены, но представители Национального совета по безопасности транспорта (NTSB) сообщили, что следователи обнаружили признаки усталости металла в одной из отломанных лопаток двигателя.