Настоящие враги народа: Трамп раскритиковал СМИ, которые распространяют фейки

Президент США назвал медиа, которые распространяют фейковые новости настоящими врагами народа.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"В нашей стране присутствует большой гнев, который отчасти вызван неточным и даже мошенническим методом сообщать новости. Медиа, которые распространяют фейковые новости, – настоящие враги народа – должны прекратить открытую и очевидную враждебность и начать честно сообщать новости. Это будет способствовать тому, чтобы погасить пламя гнева и возмущения, и тогда мы сможем объединить все стороны в мире и гармонии", - написал Трамп.

There is great anger in our Country caused in part by inaccurate, and even fraudulent, reporting of the news. The Fake News Media, the true Enemy of the People, must stop the open & obvious hostility & report the news accurately & fairly. That will do much to put out the flame...