30 октября 2018, вторник

Настоящие враги народа: Трамп раскритиковал СМИ, которые распространяют фейки

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США назвал медиа, которые распространяют фейковые новости настоящими врагами народа.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"В нашей стране присутствует большой гнев, который отчасти вызван неточным и даже мошенническим методом сообщать новости. Медиа, которые распространяют фейковые новости, – настоящие враги народа – должны прекратить открытую и очевидную враждебность и начать честно сообщать новости. Это будет способствовать тому, чтобы погасить пламя гнева и возмущения, и тогда мы сможем объединить все стороны в мире и гармонии", - написал Трамп.

Президент добавил, что фейковые новости должны прекратиться.

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