06 октября 2018, суббота

Наследие колониализма. Шлем Мелании Трамп во время сафари в Кении стал поводом для насмешек в соцсетях

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Это первое самостоятельное путешествие Мелании Трамп за пределы США

Это первое самостоятельное путешествие Мелании Трамп за пределы США

Мелания Трамп вызвала недоумение и насмешки, надев колониальную каску в качестве головного убора в ходе сафари в Кении.

Об этом сообщает The Guardian.

Это первое самостоятельное путешествие Мелании Трамп за пределы США. В Найроби, столице Кении, она посетила детский приют и национальный заповедник.

Находясь в автомобиле с открытым верхом, Мелания фотографировала на iPhone зебр, жирафов, импал, носорогов и бегемотов. Для сафари экс-модель надела экипировку для верховой езды - узкие штаны и сапоги.

Однако наибольшее внимание местных жителей и пользователей соцсетей привлек головной убор Мелании. Пробковые "колониальные" каски носили европейские исследователи и имперские администраторы в Африке и на Ближнем Востоке в XIX веке. Потом этот шлем был популярным среди европейских солдат. В Африке он стал символом статуса и колониального рабства.

Солдаты, гиды и специалисты по дикой природе давно заменили пробковые шлемы более практичными и "толерантными" головными уборами, но их все равно время от времени носят туристы, не осведомленные или равнодушные к колониальной истории.

"Шлем, который у вас на голове, носили колонизаторы. Нам, африканцам, он не к лицу. Кто вам посоветовал его надеть?" - посетовала в Твиттере Полин Муало из Найроби.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове