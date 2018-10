Наследие колониализма. Шлем Мелании Трамп во время сафари в Кении стал поводом для насмешек в соцсетях

Мелания Трамп вызвала недоумение и насмешки, надев колониальную каску в качестве головного убора в ходе сафари в Кении.

Об этом сообщает The Guardian.

Это первое самостоятельное путешествие Мелании Трамп за пределы США. В Найроби, столице Кении, она посетила детский приют и национальный заповедник.

Находясь в автомобиле с открытым верхом, Мелания фотографировала на iPhone зебр, жирафов, импал, носорогов и бегемотов. Для сафари экс-модель надела экипировку для верховой езды - узкие штаны и сапоги.

Однако наибольшее внимание местных жителей и пользователей соцсетей привлек головной убор Мелании. Пробковые "колониальные" каски носили европейские исследователи и имперские администраторы в Африке и на Ближнем Востоке в XIX веке. Потом этот шлем был популярным среди европейских солдат. В Африке он стал символом статуса и колониального рабства.

Melania completes the stereotype trifecta--elephants, orphans and even the pith helmet..... #FLOTUSinAfrica2018 @africasacountry @AFP @AP pic.twitter.com/TkgFb3w4yY

Солдаты, гиды и специалисты по дикой природе давно заменили пробковые шлемы более практичными и "толерантными" головными уборами, но их все равно время от времени носят туристы, не осведомленные или равнодушные к колониальной истории.

"Шлем, который у вас на голове, носили колонизаторы. Нам, африканцам, он не к лицу. Кто вам посоветовал его надеть?" - посетовала в Твиттере Полин Муало из Найроби.

@FLOTUS That Pith helmet you have carried was used by colonialists during the dark days. Doesn't sit well with us Africans. Who advised you????‍♀️????‍♀️? @CNN @citizentvkenya @ntvkenya