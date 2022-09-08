Население Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией РФ — разведка 8 сентября, 22:28 Приднестровье (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Население Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией России, а в «оперативной группе войск» — массовое дезертирство.

Об этом сообщает украинская разведка.

В ведомстве подчеркнули, что местное население отказывается идти в российскую армию даже под предлогом того, что в итоге они якобы получат высокие денежные выплаты.

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«Попытки военного командования России развернуть в Приднестровье широкую кампанию по вербовке контрактников не дают практического результата. Местное население отказывается идти в российскую армию, даже несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и вероятное обеспечение жильем. Главная причина — нежелание участвовать в боевых» действиях на территории Украины. Тем более, что многие добровольцы, которые решились подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести", — говорится в сообщении.

Также на фоне событий в Украине отмечается рост количества случаев дезертирства в «оперативной группе войск России в Приднестровье». А из-за ограниченного количества военного контингента россияне не могут задействовать необходимый ресурс для поиска и возвращения пропавших. Кроме этого, наблюдается массовое увольнение со службы по истечении срока контракта.

В «оперативной группе» активизировалось проведение учений личного состава. Учитывая опыт боевых действий в Украине, в программу подготовки внесены существенные коррективы. В частности, увеличено количество занятий с подразделениями тылового обеспечения и военно-медицинской помощи.

В ГУР добавляют, что устаревшая тыловая материально-техническая база не позволяет качественно улучшить уровень готовности логистических подразделений. Аналогичная ситуация с подготовкой военных медиков — количество занятий увеличено, но применяются устаревшие подходы к оказанию первой неотложной помощи на поле боя, дальнейшей эвакуации и обеспечению медицинскими средствами. Военные снабжаются техникой, медикаментами, индивидуальными перевязочными пакетами и резиновыми жгутами исключительно советского образца.

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