Благодаря беженцам из Украины население Латвии выросло впервые за 33 года 2 июня, 18:06 Беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Количество жителей Латвии выросло впервые с 1990 года благодаря беженцам из Украины. При этом естественный прирост в стране остается отрицательным. Такие данные обнародовали в Центральном статистическом управлении Латвии, сообщает LSM.

По сообщению ЦСУ, в начале 2023 года в Латвии жило 1 миллион 883 тысячи человек, что почти на 7,5 тысячи больше, чем в 2022 году.



Такое явление связано с тем, что лица со статусом временной защиты (беженцы) также причисляются к числу местных жителей. Такая методология используется не только в Латвии, но и в других странах ЕС.



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Сообщается, что к жителям Латвии ЦСУ включает только тех украинских беженцев, которые задекларированы в Латвии и которые имеют вид на жительство как минимум на 11 месяцев. По данным ведомства, таких в Латвии 23,5 тысячи.

Однако естественный прирост за 2022 год был отрицательным: разница между количеством родившихся и умерших составила 14 800 в пользу последних.

В стране 56% женщин и 44% мужчин. Средний возраст жителей Латвии по состоянию на 2022 год составляет 43 года.

По подсчетам ООН, зафиксировано около 18,1 миллиона выездов за пределы Украины и 9,9 миллиона возвращений по состоянию на февраль 2023 года.

Страной с наибольшим количеством беженцев из Украины является Польша — в ней количество беженцев составляет 1,5 миллиона человек, за ней следуют Германия — 1 миллион, Чехия — 486 тысяч, Италия — 169 тысяч, Испания — 161 тысяча и Великобритания — 158 тысяч.