«Мы творим чудеса». Как украинские ПВО работают еще с советскими системами и чем помогут норвежские NASAMS — военный обозреватель 28 июня, 21:05 Эксклюзив НВ Спасательные работы в разрушенном российскими ракетами ТРЦ в Кременчуге, 28 июня (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Украинские силы ПВО фактически делают невозможно, имея в распоряжении еще советские комплексы, поэтому передача в частности норвежских систем NASAMS лишь повысит эффективность, рассказал Радио НВ военный обозреватель Денис Попович.

— Кременчуг, торговый центр — это просто показатель террора? Действительно ли есть какие-то аспекты, по которым ракета могла ошибочно попасть в этот торговый центр?

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— Возможно, такие аспекты есть, но сейчас я не хочу углубляться в них, результат у нас один. Результат — попадание в торговый центр, [десятки] погибших. Поэтому это ракетный террор, уничтожение гражданской инфраструктуры, это попадание в торговый центр, где не могло быть никаких центров принятия решений, никаких «баз Азова», других вещей, куда они хотят целиться и уничтожать. Это единственный результат, и сейчас мне не хочется углубляться, куда они хотели попасть, куда промахнуться, какие там объекты могут быть поблизости и т. д. Поэтому, я думаю, мы на этом можем остановиться.

— К ситуации на фронтах. С военной точки зрения, оборона Северодонецка и выход оттуда, который был не из-за окружения, не путем сдачи в плен, не через какие-то коридоры, а довольно нормально организован. Это действительно то, что потом должно войти в военные учебники?

— Я думаю, что вся наша оборонная операция, которая сейчас идет на всей протяженности нашего фронта, больше двух тысяч километров, это будет дальше изучаться в учебниках. Мы никуда не денемся от серьезного огневого превосходства русской армии, от большего количества ресурсов, которые она может противопоставить нам. А те наши успехи в обороне Киева, Харькова, маневренная оборона на Донбассе — это и есть объект для изучения. Мы этому наступлению, которое сейчас ведет Россия по образцам Второй мировой войны, все убить в пыль, сравнять с землей, противопоставляем децентрализованную систему обороны, современные средства ведения боевых действий, и меньшая по возможностям армия успешно противостоит большей. Это предмет для исследования в учебниках. Я сейчас, опять же, не хочу углубляться в проблемы, которые, безусловно, существуют на фронте, я думаю, что будут люди, которые скажут мне об этих проблемах, и будут люди, которые будут указывать на определенные недостатки, но ситуация именно такая.

— К следующему вооружению, которое планируют поставлять нам в частности США. Это следующая ступень, уровень, если хотите, — сейчас это средства противовоздушной обороны. Причем на брифинге говорится, что это передовые средства ПВО большой и средней дальности. Что это может быть? Пока они не вдаются в детали, говорят, что будут ждать, пока контракт будет исполнен. Но это значит, что заявления о том, что на этой неделе в Украину может поступить что-то, что это может быть?

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