«В ближайшем будущем». США передадут Украине восемь батарей NASAMS, первые две уже на подходе — Пентагон 1 ноября, 12:26 Украина ждет поставок зенитых ракетных комплексов NASAMS (на фото) для защиты воздушного пространства (Фото:MKFI / Wikimedia)

США подтвердили, что передадут Украине восемь батарей ЗРК NASAMS: две из них будут поставлены в Украину уже «в самом ближайшем будущем», а еще шесть США предоставят позже.

Информацию об этом на закрытом брифинге для СМИ сообщил американским журналистам высокопоставленный сотрудник Пентагона.

Ранее уже сообщалось, что в целом Украина ожидает от США восемь батарей NASAMS. Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, включая еще шесть дополнительных батарей NASAMS и соответствующие снаряды к ним.

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31 октября представитель Пентагона подтвердил эти планы, комментируя по просьбе журналистов снабжение Украины системами и средствами ПВО.

По его словам, для защиты украинского неба США предприняли такие усилия:

предоставили Украине 1400 ПЗРК Стингер в дополнение к «значительному количеству ЗРК малой дальности», которые передали Украине другие партнеры;

США обязались поставить Украине восемь батарей NASAMS и боеприпасов к ним, «два из них будут в Украине в самом ближайшем будущем, а еще шесть будут предоставлены позже»;

США « взяли на себя обязательства по созданию комплекса противодействия» ударным беспилотникам, включая [поставку] системы VAMPIRE и других радиолокационных систем;

взяли на себя обязательства по созданию комплекса противодействия» ударным беспилотникам, включая [поставку] системы VAMPIRE и других радиолокационных систем; США помогли обеспечить передачу Словакией системы С-300 в Украину в начале войны;

Пентагон поставил « много запасных частей, чтобы украинская система противовоздушной обороны советского типа оставалась в рабочем состоянии».

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Американская компания Raytheon Technologies, производитель NASAMS, 25 октября сообщила, что еще несколько недель назад передала первые две системы правительству США и они готовы к отправке в Украину.

Скорую поставку NASAMS в Украину на закрытом брифинге в Пентагоне 24 октября подтвердил и чиновник Минобороны США. «Мы ожидаем, что NASAMS будут доставлены [в Украину] в течение следующих нескольких недель. Конечно, мы предоставим нашим украинским партнерам право объявить, когда они прибудут и когда начнут работать. Однако мы продолжим усердно работать, чтобы доставить их туда как можно быстрее», — пообещал представитель Пентагона.

14 октября министр обороны Алексей Резников анонсировал, что Украина получит от США первые установки NASAMS до конца октября. «Есть решение США о поставке нам очень известной системы NASAMS: первых нескольких установок. Уже идет обучение наших специалистов. И они будут поставлены в этом месяце», — отметил Резников.