NASA запустило ракету-носитель Antares, созданную с участием украинских предприятий

В субботу, 17 ноября, в 4:01 утра по местному времени NASA осуществило запуск ракеты-носителя Antares с космодрома Уоллопс Айленд в штате Вирджиния.
Как сообщили на сайте компании, ракета должна доставить грузовой модуль Cygnus на Международную космическую станцию.
Вес груза составит около 3,4 тонны.
Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 19 ноября.
Ранее ракету-носитель запускали в 2016 году.
Основная конструкция первой ступени Antares разработана украинским конструкторским бюро Южное в кооперации с машиностроительным заводом Макарова, Хартрон-Акрос, Киевприбором, Рапид Чезара и запорожским Хартрон-Юком.
Украинские предприятия разработали основную конструкцию первой ступени ракеты.
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