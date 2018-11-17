NASA запустило ракету-носитель Antares, созданную с участием украинских предприятий

Ракета-носитель доставит на МКС около 7 кг груза

В субботу, 17 ноября, в 4:01 утра по местному времени NASA осуществило запуск ракеты-носителя Antares с космодрома Уоллопс Айленд в штате Вирджиния.

Как сообщили на сайте компании, ракета должна доставить грузовой модуль Cygnus на Международную космическую станцию.

Вес груза составит около 3,4 тонны.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 19 ноября.

Ранее ракету-носитель запускали в 2016 году.

Основная конструкция первой ступени Antares разработана украинским конструкторским бюро Южное в кооперации с машиностроительным заводом Макарова, Хартрон-Акрос, Киевприбором, Рапид Чезара и запорожским Хартрон-Юком.

Украинские предприятия разработали основную конструкцию первой ступени ракеты.