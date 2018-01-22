NASA заморозило свои аккаунты в Twitter и Facebook из-за "шатдауна"

В NASA предупредили о вынужденном молчании в соцсетях

Американское аэрокосмическое агентство NASA прекратило использовать социальные сети из-за правительственного "шатдауна" в США.

"Простите, но мы не будем твитить/отвечать на сообщения во время правительственного "шатдауна". Кроме того, все публичные мероприятия NASA отменены или отложены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении NASA в Twitter.

Аналогичные сообщения опубликованы во всех официальных Facebook-аккаунтах агентства, а также в Instagram.

Sorry, but we won't be tweeting/responding to replies during the government shutdown. Also, all public NASA activities and events are cancelled or postponed until further notice. We'll be back as soon as possible! Sorry for the inconvenience. — NASA (@NASA) 22 января 2018 г.

Напомним, в ночь с 19 на 20 января в США официально начался правительственный "шатдаун" и в стране временно прекратили финансировать госучреждения.

Республиканцы и демократы не достигли согласия в ключевых вопросах, включая финансирование ряда программ в 2018 году. Речь идет и о DACA-программе, которая защищала от депортации нелегальных мигрантов, приехавших в США в несовершеннолетнем возрасте.

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Правительственный "шатдаун" в США означает практически полное прекращение финансирования госструктур. Это может грозить миллиардными потерями стране, даже если он продлится несколько дней. Госслужащие должны будут уйти в неоплачиваемый отпуск.

Вместе с тем, работу продолжат госучреждения, которые работают в сфере нацбезопасности, медицины, помощи в случае стихийных бедствий, налогообложения, почтовых услуг и управления воздушным пространством.