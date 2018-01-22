NASA заморозило свои аккаунты в Twitter и Facebook из-за "шатдауна"

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В NASA предупредили о вынужденном молчании в соцсетях

В NASA предупредили о вынужденном молчании в соцсетях

Американское аэрокосмическое агентство NASA прекратило использовать социальные сети из-за правительственного "шатдауна" в США.

"Простите, но мы не будем твитить/отвечать на сообщения во время правительственного "шатдауна". Кроме того, все публичные мероприятия NASA отменены или отложены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении NASA в Twitter.

Аналогичные сообщения опубликованы во всех официальных Facebook-аккаунтах агентства, а также в Instagram.

Напомним, в ночь с 19 на 20 января в США официально начался правительственный "шатдаун" и в стране временно прекратили финансировать госучреждения.

Республиканцы и демократы не достигли согласия в ключевых вопросах, включая финансирование ряда программ в 2018 году. Речь идет и о DACA-программе, которая защищала от депортации нелегальных мигрантов, приехавших в США в несовершеннолетнем возрасте.

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Правительственный "шатдаун" в США означает практически полное прекращение финансирования госструктур. Это может грозить миллиардными потерями стране, даже если он продлится несколько дней. Госслужащие должны будут уйти в неоплачиваемый отпуск.

Вместе с тем, работу продолжат госучреждения, которые работают в сфере нацбезопасности, медицины, помощи в случае стихийных бедствий, налогообложения, почтовых услуг и управления воздушным пространством.

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