NASA заморозило свои аккаунты в Twitter и Facebook из-за "шатдауна"

Американское аэрокосмическое агентство NASA прекратило использовать социальные сети из-за правительственного "шатдауна" в США.

"Простите, но мы не будем твитить/отвечать на сообщения во время правительственного "шатдауна". Кроме того, все публичные мероприятия NASA отменены или отложены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении NASA в Twitter.

Аналогичные сообщения опубликованы во всех официальных Facebook-аккаунтах агентства, а также в Instagram.

Sorry, but we won't be tweeting/responding to replies during the government shutdown. Also, all public NASA activities and events are cancelled or postponed until further notice. We'll be back as soon as possible! Sorry for the inconvenience.