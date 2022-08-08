Через восемь минут после начала перемирия из сектора Газа по Израилю были выпущены ракеты 8 августа, 04:48 Запуск ракет из сектора Газа (Фото:REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Спустя восемь минут после начала перемирия между Израилем и Исламским джихадом из сектора Газа были выпущены ракеты.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Ракеты были выпущены по израильским населенным пунктам вблизи границы с Газой.

8 августа началось перемирие в секторе Газа между Армией обороны Израиля и представителями Палестинского исламского джихада.

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5 августа Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным базам и зданиям, используемым террористами в секторе Газа, и об убийстве командира Палестинского исламского джихада (PIJ) Тайсира Джабари и еще нескольких террористов, которые планировали проведение ракетной атаки. В министерстве здравоохранения Газы сообщили, что в результате атаки были убиты по меньшей мере восемь палестинцев, среди которых ребенок и командир Палестинского исламского джихада.

В ответ было выпущено более 400 ракет из сектора Газа по городам в центре и на юге Израиля.

Напряженность вокруг сектора Газа возросла после задержания одного из главарей PIJ Бассама аль-Саади 1 августа. В PIJ начали угрожать ответной атакой, а израильская армия перекрыла дороги вокруг Газы и направила подкрепление к границе.

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