Напротив Кремля вывесили плакат в поддержку Сенцова

В Москве активисты и муниципальные депутаты вывесили напротив Кремля на Большом Москворецком мосту плакат в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который удерживается в российском заключении.

Об этом в своем Twitter сообщила депутат Тимирязевского округа Москвы Юлия Галямина.

Вместе с мундепами и активистами повесила такой плакат pic.twitter.com/jQXHuBE8Xp — Юлия Галямина (@galiamina) 28 июня 2018 г.

Надпись Sentsov состояла из плакатов, на каждом из которых была написана одна буква.

Напомним, 5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).

Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.