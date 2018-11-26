26 ноября 2018, понедельник

Напоминает военные действия: Макрон прокомментировал масштабные протесты во Франции

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Люди протестуют против повышения цен на топливо

Люди протестуют против повышения цен на топливо

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что протесты во Франции напомнили ему кадры с места военных действий.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Никто не должен умалять тот шок, который испытывали люди как во Франции, так и за рубежом, когда видели в СМИ то, что было похоже на сцены во время военных действий", - сказал французский лидер во время заседания кабинета министров.

Макрон также негативно оценил позицию политиков, которые защищали участников демонстраций.

Ранее сообщалось, что во Франции было проведено 1619 протестных акций против повышения цен на топливо. Утром 24 ноября протестующие, одетые в желтые жилеты, начали блокировать дороги и улицы по всей Франции. Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов". На третий день акции протестующие начали блокировать доступ к хранилищам с горючим.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за повышение налогов на топливо, однако призвал участников протестов к диалогу.

За четыре дня акции протеста погибли два человека, еще 552 пострадали.

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