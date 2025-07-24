В России приговорили к 6 годам колонии гражданина Украины, США и РФ за комментарий «Слава Украине»

В Санкт-Петербурге Первый Западный окружной военный суд приговорил 66-летнего Александра Антонова, который имеет гражданства России, Украины и США, к шести годам колонии общего режима.

Как сообщает Медиазона, Антонова признали виновным в «призывах к террористической деятельности».

Прокуратура требовала для мужчины семь лет заключения, тогда как защита просила ограничиться штрафом. Антонова задержали в марте этого года в Псковской области недалеко от границы с Эстонией. Основанием для задержания стало обнаружение в его телефоне комментария «Слава Украине!».

По данным следствия, в публичных чатах он также оставлял сообщения в поддержку Вооруженных сил Украины, в частности 12-й бригады спецназначения Азов Национальной гвардии Украины.

После двух административных арестов его перевели в следственный изолятор как подозреваемого в уголовном правонарушении.

Антонов признал свою вину в инкриминируемых действиях, выразил сожаление и публично попросил прощения у тех, кто мог увидеть его комментарии.

По данным, озвученным стороной обвинения, Антонов также перевел 300 тысяч рублей (почти 150 тыс. грн) на поддержку российской армии.

Антонов родился в Пермской области, получал образование в Днепре по специальности железнодорожника. Долгое время проживал в Крыму, который сейчас оккупирован Россией. Также семь лет провел в США, после чего вернулся в Крым.