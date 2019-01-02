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Напавший с ножом в Манчестере мог страдать психическим заболеванием

Сегодня, 02:25
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Напавший с ножом в Манчестере мог страдать психическим заболеванием

Фото: Lilian Chan via Twitter

Мужчина, которого подозревают в нападении с ножом в Манчестере, задержан на основании Закона о психическом здоровье, сообщает пресс-служба полиции города.

"25-летний мужчина, арестованный вчера вечером после инцидента на станции Манчестер Виктория, был оценен специальным медицинским персоналом и задержан в соответствии с Законом о психическом здоровье", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что контртеррористическое подразделение продолжает расследование.

"Ничто не говорит о причастности других людей к этой атаке, но подтверждение этого остается главным приоритетом для расследования", - добавили в полиции Манчестера.

Напомним, в британском Манчестере в ходе нападения преступник нанес удары ножом трем людям, в том числе и сотруднику полиции. В результате инцидента никто не погиб, однако пострадавшие были госпитализированы.

Теги:   Нападение с ножом Манчестер Великобритания

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