Напавший с ножом в Манчестере мог страдать психическим заболеванием

"25-летний мужчина, арестованный вчера вечером после инцидента на станции Манчестер Виктория, был оценен специальным медицинским персоналом и задержан в соответствии с Законом о психическом здоровье", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что контртеррористическое подразделение продолжает расследование.

"Ничто не говорит о причастности других людей к этой атаке, но подтверждение этого остается главным приоритетом для расследования", - добавили в полиции Манчестера.

Manchester Victoria Station stabbings: Three people 'knifed by man' in frenzied attack



Two members of the public, a man and a woman, and a British Transport Police officer have been taken to hospital from the scene of the stabbings at Manchester Victoria Station pic.twitter.com/5qRFrtS95B