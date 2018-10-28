Напавшему на синагогу в Питтсбурге предъявлены обвинения по 29 пунктам

Устроившему стрельбу в синагоге Питтсбурга Роберту Бауэрсу предъявили обвинение по 29 уголовным статьям федерального законодательства, заявили в Минюсте США, передает ​CBS.

Предъявленные обвинения касаются 11 статей о препятствовании исполнению религиозного культа посредством убийства верующих, 11 статей об использовании огнестрельного оружия для совершения убийства, четыре статьи о нанесении телесных повреждений сотрудникам правопорядка и три статьи о насильственных действиях с применением огнестрельного оружия.

Соотвествующее постановление будет опубликовано в ближайшее время, отмечается в сообщении.

Ранее генпрокурор США Джефф Сешнс допустил, что по совокупности возможных обвинений нападавшему может грозить смертная казнь.

Напомним, в субботу, 27 октября, вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул : "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся. По данным местных властей, во время стрельбы были убиты 11 человек, еще шестеро получили ранения, среди которых четверо полицейских.

После стрельбы нападавший, 46-летний Роберт Бауэрс, открыл огонь по правоохранителям, в результате чего был ранен ответным огнем. После перестрелки он сдался полиции и был взят под стражу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что этого могло бы не произойти, если бы в здании была вооруженная охрана и призвал ужесточить законы о смертной казни в стране.