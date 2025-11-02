В Великобритании по подозрению в нападении с ножом в поезде задержали двух мужчин, одного уже отпустили

По подозрению в нападении с ножом в поезде в британском графстве Кембриджшир задержали двух мужчин, одного из них на данный момент отпустили.

Об этом сообщило BBC.

Отмечается, что единственным подозреваемым в нападении остается черный 32-летний мужчина с британским гражданством, 35-летнего мужчину карибского происхождения, которого тоже задержали вчера вечером, отпустили после того, как подтвердили его непричастность к нападению. В полиции сообщили, что оба задержанных родились в Великобритании. Также представитель полиции заявил, что нет оснований считать, что нападение было терактом.

Власти утверждают, что сотрудник железной дороги, который пытался остановить нападение, остается в состоянии, угрожающем жизни — пятерых других раненых уже выписали. В Британской транспортной полиции заявили, что действия раненого железнодорожника были героическими и «несомненно, спасли жизни многих людей».

Полиция сообщила, что подозреваемый сел на поезд Донкастер — Лондон Кингс-Кросс в Питерборо. Также сообщается, что нож нападавшего нашли на месте происшествия.

Заместитель начальника полиции Стюарт Канди сказал: «Наше расследование продвигается быстрыми темпами, и мы уверены, что не ищем никого другого в связи с инцидентом. Как и следовало ожидать, специализированные детективы изучают прошлое подозреваемого, которого мы задержали, и события, приведшие к нападению».

Вечером 1 ноября в британском графстве Кембриджшир мужчина напал с ножом на пассажиров поезда: десять человек были госпитализированы, девять из них — с тяжелыми ранениями.

Инцидент произошел примерно через десять минут после отправления поезда со станции Питерборо. По словам свидетелей, пассажиры сразу нажали кнопку тревоги.