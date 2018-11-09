Нападение в Мельбурне с ножом на прохожих: полиция заявила о теракте, нападавший убит

Полиция Австралии квалифицировала атаку на прохожих с ножом в Мельбурне как теракт, нападавший после перестрелки с полицией умер в больнице, сообщает ВВС.
В пятницу, 9 ноября, в центре Мельбурна мужчина на авто въехал в здание торгового центра, машина загорелась. После этого злоумышленник напал на полицейских и прохожих с ножом.
Против нападавшего было применено табельное оружие, его госпитализировали в больницу в критическом состоянии, где он вскоре умер.
В результате нападения террориста один человек погиб, двое раненых находятся в больнице в критическом состоянии.
"Мы не видим сейчас постоянной угрозы, но, конечно, рассматриваем нападение, как связанное с терроризмом", - сказал комиссар полиции Грэм Эштон.
По словам правоохранителя, мужчина был сомалийского происхождения и ранее уже попадал в поле зрения полиции.
@abcmelbourne #bourkest source from wechat pic.twitter.com/PiHjr6UzJ1— windix (@windix) 9 ноября 2018 г.
#bourkest source from wechat (I am not the author) pic.twitter.com/n69nDiGjxt— windix (@windix) 9 ноября 2018 г.
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