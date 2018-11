Нападение в Мельбурне с ножом на прохожих: полиция заявила о теракте, нападавший убит

Полиция Австралии квалифицировала атаку на прохожих с ножом в Мельбурне как теракт, нападавший после перестрелки с полицией умер в больнице, сообщает ВВС.

В пятницу, 9 ноября, в центре Мельбурна мужчина на авто въехал в здание торгового центра, машина загорелась. После этого злоумышленник напал на полицейских и прохожих с ножом.

Против нападавшего было применено табельное оружие, его госпитализировали в больницу в критическом состоянии, где он вскоре умер.

В результате нападения террориста один человек погиб, двое раненых находятся в больнице в критическом состоянии.

"Мы не видим сейчас постоянной угрозы, но, конечно, рассматриваем нападение, как связанное с терроризмом", - сказал комиссар полиции Грэм Эштон.

По словам правоохранителя, мужчина был сомалийского происхождения и ранее уже попадал в поле зрения полиции.

