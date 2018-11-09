09 ноября 2018, пятница

Нападение в Мельбурне с ножом на прохожих: полиция заявила о теракте, нападавший убит

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Терроист был сомалийского происхождения и ранее уже попадал в поле зрения полиции

Терроист был сомалийского происхождения и ранее уже попадал в поле зрения полиции

Полиция Австралии квалифицировала атаку на прохожих с ножом в Мельбурне как теракт, нападавший после перестрелки с полицией умер в больнице, сообщает ВВС.  

В пятницу, 9 ноября, в центре Мельбурна мужчина на авто въехал в здание торгового центра, машина загорелась. После этого злоумышленник напал на полицейских и прохожих с ножом.

Против нападавшего было применено табельное оружие, его госпитализировали в больницу в критическом состоянии, где он вскоре умер. 

В результате нападения террориста один человек погиб, двое раненых  находятся в больнице в критическом состоянии.

"Мы не видим сейчас постоянной угрозы, но, конечно, рассматриваем нападение, как связанное с терроризмом", - сказал  комиссар полиции Грэм Эштон.

По словам правоохранителя, мужчина был сомалийского происхождения и ранее уже попадал в поле зрения полиции.

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