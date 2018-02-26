Нападение украинцев на полицейских в Польше: один из задержанных оказался бывшим военным

Польская полиция обнародовала детали нападения группы граждан Украины и Грузии на полицейских в городе Згеж в Лодзинском воеводстве в ночь на 23 февраля.

Как передает TVN24, за нападение на полицейских задержали семерых граждан Украины, пятерых граждан Грузии и одного гражданина Молдовы, приехавших в Польшу на заработки. По неофициальной информации, один из украинцев является бывшим профессиональным военным. Возраст нападавших - от 20 до 45 лет.

В полиции рассказали, что компания из пяти мужчин распивала алкоголь и кричала вблизи жилых домов. Когда двое полицейских в штатском попросили предъявить документы, мужчины начали вести себя агрессивно, оскорбляли полицейских, а затем набросились на одного из них, сообщает Zaxid.net.

"В определенный момент один из них напал на полицейского и ударил, повалил на землю, лежащего начали пинать ногами сразу несколько", - говорится в заявлении.

В то же время второй полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Драка вспыхнула с новой силой, когда к ним присоединились около десяти еще более агрессивных знакомых. В полицейских бросали камнями, тротуарной плиткой и ножками от кресел.

В разгар конфликта полицейские открыли огонь по нападавшим, в результате пять человек получили ранения. После нападавшие скрылись, однако их задержали в течение нескольких часов в отеле для рабочих.

Восьмерым из них уже объявили подозрение. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Остальные не участвовали в нападении, а лишь наблюдали за конфликтом.

Напомним, что в ночь на 23 февраля в польском городе Згеж группа украинцев и грузин напала на работников полиции в штатском. Чтобы усмирить нарушителей, полицейские открыли огонь.