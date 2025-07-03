В Германии мужчина с топором и молотком напал на пассажиров поезда, четверо раненых

3 июля, 18:34
Полиция Германии (фото иллюстративное) (Фото: DPolG Bund / X)

В Германии гражданин Сирии с топором и молотком напал на пассажиров поезда, из-за этого четыре человека получили ранения. Об этом в четверг, 3 июля, сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники.

Как пишет таблоид, мужчина ранил четырех пассажиров скоростного поезда. Инцидент произошел 3 июля примерно в 14:00 в поезде, который ехал в сторону Вены.

Полиция Германии сообщила, что нападавший использовал «опасный предмет», по информации Bild, это был топор. После нападения несколько пассажиров нажали на аварийный тормоз и поезд остановился на открытом участке пути.

Очевидцы окружили нападавшего и обезвредили его до приезда сотрудников полиции. Сообщается, что во время задержания подозреваемый получил травмы — его доставили в больницу на вертолете.

Всего в поезде находилось около 500 человек. О мотивах нападавшего пока ничего неизвестно.

Позже Bild со ссылкой на источники добавил, что сириец был вооружен молотком и топором. Пассажирам поезда удалось отобрать у него эти предметы.

