Нападение с ножом на школьниц в Японии: количество жертв и пострадавших возросло
В результате нападения с ножом в японском городе Кавасаки под Токио три человека погибли, ранены еще 18.
Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщает DW.
Большинство из них — школьницы первого класса.
Нападение произошло на остановке, где школьницы ожидали автобус. Сам преступник, мужчина 40−50 лет ранил себя ножом в шею и позднее скончался. На месте преступления найдены два ножа.
Мотивы мужчины неизвестны.
Ранее сообщалось о двух погибших и 14 пострадавших в результате нападения.