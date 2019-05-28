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Нападение с ножом на школьниц в Японии: количество жертв и пострадавших возросло

Сегодня, 07:21
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Нападение с ножом на школьниц в Японии: количество жертв и пострадавших возросло - фото

Kyodo/via REUTERS

В ходе инцидента погибли три человека, ранены еще 18

В результате нападения с ножом в японском городе Кавасаки под Токио три человека погибли, ранены еще 18.

Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщает DW.

Большинство из них — школьницы первого класса.

Нападение произошло на остановке, где школьницы ожидали автобус. Сам преступник, мужчина 40−50 лет ранил себя ножом в шею и позднее скончался. На месте преступления найдены два ножа.

Мотивы мужчины неизвестны.

Ранее сообщалось о двух погибших и 14 пострадавших в результате нападения.

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