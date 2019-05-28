Нападение с ножом на школьниц в Японии: количество жертв и пострадавших возросло Сегодня, 07:21 119 Цей матеріал також доступний українською Kyodo/via REUTERS В ходе инцидента погибли три человека, ранены еще 18 Kyodo/via REUTERS

В результате нападения с ножом в японском городе Кавасаки под Токио три человека погибли, ранены еще 18.

Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщает DW.



Большинство из них — школьницы первого класса.

Нападение произошло на остановке, где школьницы ожидали автобус. Сам преступник, мужчина 40−50 лет ранил себя ножом в шею и позднее скончался. На месте преступления найдены два ножа.

Мотивы мужчины неизвестны.

Ранее сообщалось о двух погибших и 14 пострадавших в результате нападения.