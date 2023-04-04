Акт партизанской войны. Илья Пономарев о том, почему убийство Татарского является «уничтожением путинского мусора» — интервью NV 4 апреля, 11:26 Эксклюзив NV Место убийства Татарского в Санкт-Петербурге, 2 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Убийство так называемого российского «военкора» Владлена Татарского является актом партизанской войны от местного подполья, в результате которого был ликвидирован один из представителей «путинского мусора», рассказал в интервью Radio NV Илья Пономарев, российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы.

— Вы в своих соцсетях намекали, что можете знать, кто может быть организатором этого «взрывного события». Сможете ли вы с нами этим поделиться?

— Еще нет, надо дождаться официального заявления от той группы, которая это сделала, потому что сейчас, как мы понимаем, у российских спецслужб есть заложник, поэтому нужно двигаться очень осторожно.

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