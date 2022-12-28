В РФ приговорили к пожизненному заключению стрелка, убившего шесть человек во время нападения на университет в Перми

28 декабря, 15:24
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Стрелок Тимур Бекмансуров, совершивший массовое убийство в университете Перми более года назад, слушает оглашение приговора (Фото:Скриншот видео Ural Mash/Telegram)

Стрелок Тимур Бекмансуров, совершивший массовое убийство в университете Перми более года назад, слушает оглашение приговора (Фото:Скриншот видео Ural Mash/Telegram)

Пермский краевой суд России приговорил к пожизненному заключению 18-летнего студента Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском университете более года назад. В результате нападения погибли шесть человек.

Об этом сообщили пропагандистские РИА Новости.

Отмечается, что пожизненный срок для стрелка запросила прокуратура.

Во время своего последнего слова он заявил, что раскаивается в содеянном и пообещал возмещать ущерб жертвам из своей пенсии по инвалидности. При этом Бекмансуров попросил не назначать ему максимальное наказание.

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20 сентября 2021 года в России произошла стрельба в одном из корпусов Пермского государственного университета. Жертвами нападения стали шесть человек, более 20 пострадали.

Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров.

При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Ему ампутировали левую ногу и назначили инвалидность.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Пермь Пулевая стрельба Пожизненное заключение

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