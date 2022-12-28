В РФ приговорили к пожизненному заключению стрелка, убившего шесть человек во время нападения на университет в Перми
Стрелок Тимур Бекмансуров, совершивший массовое убийство в университете Перми более года назад, слушает оглашение приговора (Фото:Скриншот видео Ural Mash/Telegram)
Пермский краевой суд России приговорил к пожизненному заключению 18-летнего студента Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском университете более года назад. В результате нападения погибли шесть человек.
Об этом сообщили пропагандистские РИА Новости.
Отмечается, что пожизненный срок для стрелка запросила прокуратура.
Во время своего последнего слова он заявил, что раскаивается в содеянном и пообещал возмещать ущерб жертвам из своей пенсии по инвалидности. При этом Бекмансуров попросил не назначать ему максимальное наказание.
20 сентября 2021 года в России произошла стрельба в одном из корпусов Пермского государственного университета. Жертвами нападения стали шесть человек, более 20 пострадали.
Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров.
При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Ему ампутировали левую ногу и назначили инвалидность.