В Швейцарии русскоязычный мужчина напал на украиноязычную семью с ребенком — видео

16 октября, 12:47
Русскоязычный мужчина напал на семью с ребенком (Фото: Скриншот видео / ulka 8.5)

В Швейцарии русскоязычный мужчина напал в поезде на семью с ребенком, которая разговаривала на украинском, угрожая им смертью. Об этом сообщило швейцарское издание 20Minuten.

Инцидент произошел в понедельник, 13 октября, в поезде, который следовал из Интерлакена в Шпиц.

«Когда он услышал, что мы разговариваем на украинском, он начал нас оскорблять», — сказал отец семьи, чьи родители родом из Беларуси.

Мать семьи сняла нападение на видео и опубликовала в соцсетях.

https://www.youtube.com/watch?v=xvy9Gyg0D9o&t=17s

«Я убью вас всех, вас и вашу семью», — агрессивно повторял русскоязычный мужчина.

Во время инцидента жена потерпевшего пыталась зафиксировать нападение на телефон, однако мужчина выбил устройство из ее рук. Отец семьи оттолкнул нападавшего, после чего тот успокоился. На станции Шпиц семья вместе с несколькими свидетелями обратились в полицию.

Полиция кантона Берн подтвердила факт инцидента, отметив, что никто не получил серьезных травм. Расследование продолжается: и пострадавшие, и нападавший планируют подать жалобу.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал видео «ужасным».

«Это неприемлемый язык ненависти и этническая вражда», — подчеркнул он.

По словам Тихого, Украина обратилась к швейцарским правоохранительным органам с просьбой расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

«Такое поведение нельзя терпеть», — добавил он.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Швейцария Русскоговорящее население Нападение

