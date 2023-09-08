Нападение на 10-летнего украинца в Германии: дело могут закрыть из-за новых деталей 8 сентября, 02:14 Прокуратура выяснила, что первые показания мальчика были ложными (Фото:pexels.com@markusspiske/)

Прокуратура Германии, которая расследует нападение на украинского мальчика на мосту в городе Айнбек в Нижней Саксонии, выдвинула новую версию событий. Выяснилось, что якобы первые показания мальчика были ложными.



Об этом сообщает DW.



Первоочередная версия о покушении на убийство украинца базировалась на данных свидетелей, а также следах крови на стальных балках моста, а также данных больницы.

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Впоследствии прокуратура выяснила, что первые показания мальчика были ложными.

Прокуратура сообщает, что мальчик играл с другими детьми в самом канале, в шутку они выкрикивали бранные слова. К ним подошел мужчина, который обратился к детям на русском языке, который они поняли.

Дети якобы разозлили мужчину, и между ними возникла ссора. Когда 10-летний мальчик начал выбираться из канала и полез на стальные опоры, мужчина якобы дернул его за футболку. По впечатлению мальчика, его толкнули в воду.

Полиция предполагает, что ребенок потерял равновесие, но не упал, хотя и оказался в воде, глубина которой составляла где-то 20 сантиметров.

В прокуратуре утверждают, что в первую очередь мальчик дал ложные показания. Ребенок якобы боялся реакции родителей на испачканные вещи и ранения ноги во время игры.

По данным прокуратуры, мужчина таки бросал бутылку в сторону мальчика, но не установлено, было ли это целенаправленно и попала ли эта бутылка в парня.

Сыграл ли роль в споре языковой конфликт, детальнее не проверялось.

Учитывая новые данные по делу, производство, скорее всего, будет закрыто, сообщили в прокуратуре.

Установлена ли личность мужчины, который конфликтовал с детьми, не указано.

1 сентября стало известно, что в Нижней Саксонии мужчина напал на группу детей из-за того, что они разговаривали на украинском языке.

По имеющимся данным, 26 августа 10-летний мальчик находился в районе моста с несколькими украинскими детьми, когда неизвестный мужчина упрекнул детей, что они разговаривают на украинском языке. Мужчина потребовал, чтобы они говорили на русском и заявил, что Украина якобы начала войну.

Затем мужчина якобы потянул девочку за волосы, схватил 10-летнего мальчика и перебросил его через поручни в канал. Мальчик ударился о железные балки, прикрепленные к мосту, и получил травмы головы и левой ноги. Когда мальчик лежал в канале, неизвестный мужчина якобы бросил в него стеклянную бутылку, которая попала ребенку в правое плечо. После этого мужчина ушел с места происшествия. На вид ему от 40 до 45 лет, его разыскивают.