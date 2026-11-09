В Армении задержали двух российских военных по подозрению в избиении украинца в городе Гюмри

В Следственном комитете Армении сообщили, что по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о нанесении телесных повреждений группой лиц (Фото: Evroflag.by)

В Армении задержали двух российских военнослужащих, подозреваемых в избиении гражданина Украины в городе Гюмри.

Об этом 9 ноября сообщила армянская служба Радио Свобода.

Как пишут журналисты, пострадавший гражданин Украины Дмитрий Самуиленко обратился в армянскую полицию с заявлением о том, что около месяца назад подвергся избиению со стороны двух военнослужащих армии РФ в районе Ани города Гюмри.

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В связи с этим в Следственном комитете Армении сообщили, что возбудили уголовное дело по статье о нанесении телесных повреждений группой лиц и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

«Двое военнослужащих с российской военной базы в Гюмри были задержаны. Они находятся в армянском исправительном учреждении. Пока неясно, что стало причиной инцидента», — пишет Радио Свобода.

Как отмечается, подобный инцидент — не первый, зафиксированный в Армении. Недавно правозащитник Артур Сакунц заявлял о другом подобном инциденте с участием солдат РФ.

По словам Сакунца, в его организацию поступило видео, на котором видно, как российские солдаты избивают и унижают молодого человека. Он сообщил, что направил заявление о преступлении в Генеральную прокуратуру страны, однако на данный момент власти Армении не обнародовали подробностей об этом инциденте.

30 октября стало известно, что в Варшаве задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на двух граждан Украины в городском автобусе. По данным полиции, он напал на пассажиров из-за их национальности.

Как сообщало польское издание RMF24, нападение произошло в первой половине октября. Пострадавшие — граждане Украины, которые с многочисленными колото-резаными ранами были доставлены в больницу.

Полицейские из варшавского района Беляны быстро установили личность подозреваемого и задержали его на территории лесного массива.

Фигуранту инкриминируют покушение на причинение тяжких телесных повреждений, а также причинение телесных повреждений, повлекших нарушение функций организма на срок более семи дней, резюмировало издание.