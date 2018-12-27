Нападение на церковь в Вене: полиция сообщила о пятерых пострадавших
Полиция Вены заявила, что в результате вооруженного нападения на церковь пострадали пять человек, один из них получил серьезные ранения.
Bei den 5 Opfern handelt es sich um Ordensbrüder, ein Opfer wurde bei der Tat schwer verletzt.— POLIZEI WIEN (@LPDWien) 27 декабря 2018 г.
В полиции исключили террористический мотив нападения. По данным полиции, неизвестные забрали у служителей церкви ценные вещи и наличные деньги.
Полицейские также обыскали весь комплекс из-за того, что преступники могли укрыться на обширной территории. Обыск завершен, следы нападавших не обнаружены.
В настоящее время территория вокруг церкви оцеплена полицией.
Напомним, что 27 декабря двое неизвестных совершили нападение на церковь в австрийской столице Вене.