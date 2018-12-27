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Нападение на церковь в Вене: полиция сообщила о пятерых пострадавших

Сегодня, 20:49
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Полиция Вены исключает версию теракта

Полиция Вены заявила, что в результате вооруженного нападения на церковь пострадали пять человек, один из них получил серьезные ранения.

В полиции исключили террористический мотив нападения. По данным полиции, неизвестные забрали у служителей церкви ценные вещи и наличные деньги.

Полицейские также обыскали весь комплекс из-за того, что преступники могли укрыться на обширной территории. Обыск завершен, следы нападавших не обнаружены.

В настоящее время территория вокруг церкви оцеплена полицией.

Напомним, что 27 декабря двое неизвестных совершили нападение на церковь в австрийской столице Вене.

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