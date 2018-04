Нападение на школьников в Китае: количество жертв возросло до девяти

Жертвами нападения мужчины с ножом на учеников средней школы в китайской провинции Шэньси стали девять человек, передает Xinhua со ссылкой на местную полицию.

Как сообщается, нападение произошло около 18:10 вечера после окончания занятий. Злоумышленник задержан сотрудниками полиции.

Как передает ВВС, подозреваемый - бывший ученик школы. Мотивом своего поступка он назвал ненависть к ученикам, поскольку во время учебы над ним постоянно издевались.

#UPDATE Death toll of Friday's knife-wielding attack in NW China's Shaanxi Province jumps to nine, including seven female and two male middle school students. Ten others injured are still receiving treatment. https://t.co/7uAHuUkBFI pic.twitter.com/ObikYXqeJV

7 children died, another 12 injured after being attacked after school in Mizhi, NW China's #Shaanxi province on Friday; The suspect has been detained and the injured are receiving treatment at hospital, the local government said pic.twitter.com/ap3VYiDMBL