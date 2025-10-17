Набросился с оскорблениями в поезде. В Швейцарии задержали латвийца, который напал на украиноязычную семью

17 октября, 19:12
Русскоязычный мужчина напал на семью с ребенком (Фото: Скриншот видео / ulka 8.5)

Швейцарская полиция задержала гражданина Латвии, который 13 октября напал на украиноязычную семью во время поездки из Интерлакена в Шпиц. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на слова пострадавшей Елены Дудник.

По ее словам, конфликт начался, когда мужчина услышал, как она общается на украинском. Агрессор начал оскорблять ее, угрожать и в конце концов ударил ее мужа, что привело к драке. На место происшествия вызвали полицию.

Очевидцы в соцсетях узнали нападавшего, которым, вероятно, является Александр Вабикс из Риги, проживающий в Цюрихе. Пользователи отметили, что этот человек уже неоднократно нападал на украинок в Швейцарии, в частности на бернском вокзале в июне 2025 года.

Полиция кантона Берн подтвердила факт инцидента и сообщила, что Вабикса задержали. Власти уточнили, что он не имеет швейцарского гражданства, а его партнерша — украинка из Одессы, которая имеет статус беженца.

13 октября в Швейцарии русскоязычный мужчина напал в поезде на семью с ребенком, которая разговаривала на украинском, угрожая им смертью.

Мать семьи сняла нападение на видео и опубликовала в соцсетях.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал видео «ужасным».

По словам Тихого, Украина обратилась к швейцарским правоохранительным органам с просьбой расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

«Такое поведение нельзя терпеть», — добавил он.

