Нападение на прохожих в Париже: стали известны детали о личности злоумышленника

Нападающий не имел проблем с законом, но находился под наблюдением правоохранительных органов из-за своего увлечения радикальным исламизмом

20-летний нападавший на прохожих в Париже, Хамзат Асинов, родился в Чечне, но переехал с семьей во Францию ​​как политический беженец.

Об этом сообщает Mirror.

Парень не имел проблем с законом, но находился под наблюдением правоохранительных органов из-за своего увлечения радикальными исламистами. Предполагают, что он может быть связан с ИГИЛ.

По информации издания, во время атаки на прохожих, он ножом целил в глотки своих жертв и выкрикивал "Убей меня, прежде чем я тебя убью!".

Источники в следствии отмечают, что это первый теракт во Франции, связанный с Чечней, хотя нападающий имел французский паспорт.

Нападение произошло в субботу вечером, в одном из центральных районов Парижа. В результате атаки погиб один человек и четверо получили ранения, полиция ликвидировала нападающего.

Прокурор французской столицы Франсуа Моленс сообщил, что по словам очевидцев, во время нападения преступник кричал "Аллах акбар".

"Исламское государство" уже взяло на себя ответственность за нападение на прохожих.