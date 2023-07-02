В Гааге напали на посольство Беларуси: на стене появилась надпись Лука-террорист 2 июля, 13:17 На здании посольства Беларуси в Нидерландах появилась надпись, посвященная, вероятно, диктатору Александру Лукашенко (Фото:Omroep West)

В ночь на воскресенье, 2 июля, произошло нападение на здание посольства Беларуси в Нидерландах.

Как сообщает местное издание Omroep West, на здании посольства в Гааге видны надписи Лука-террорист и Живе Беларусь латиницей и кириллицей.

На фото видно, что в здании разбиты три окна.

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Правоохранители оценили территорию белорусского посольства и начали расследование.

По подозрению в нападении на посольство задержан 31-летний мужчина.

Депутат от D66 Сьорд Сьордсма осудил нападение на посольство.

Он пояснил это тем, что такие действия усиливают незащищенность голландских дипломатов за границей, в частности, в Беларуси и РФ.

«Как бы справедливо вы ни гневались на режим Беларуси, России или других стран, не нападайте на их посольства или резиденции. Вы никому не помогаете и делаете наших дипломатов в этих странах более уязвимыми», — сказал он.

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим диктатора Александра Лукашенко предоставил территорию Беларуси для оккупационных российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с беларусской территории российская армия наносила ракетные удары по украинским городам.

Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои Вооруженные силы для повторного вторжения с севера.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на данный момент угроза нового нападения со стороны Беларуси низкая.

После неудачного бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина Лукашенко взял на себя роль посредника между вагнеровцами и российским диктатором Владимиром Путиным.

Когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня российский диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.