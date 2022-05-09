«Кровавое» нападение на российского посла. Глава МВД Польши убежден, что акция украинок была законной
Польские власти не рекомендовали российскому послу возлагать цветы 9 мая в Варшаве. (Фото:HromadskeRadio/Twitter)
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский убежден, что акция украинских активистов, обливших красной краской посла РФ в Варшаве, была законной.
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«Собрание противников российской агрессии против Украины, где каждый день совершается преступление геноцида, было законным. Эмоции участниц акции украинок, мужья которых мужественно сражаются для защиты родины, понятны», — написал он в Twitter.
Каминский напомнил, что польские власти не рекомендовали российскому послу возлагать цветы 9 мая в Варшаве.
«Полиция разрешила послу благополучно покинуть место происшествия», — отметил он.
9 мая российского посла в Варшаве Сергея Андреева облили красной краской. Инцидент произошел во время попытки кремлевского дипломата возложить венок к памятнику советским военным в Варшаве.
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