Пелоси заявила, что нападение на мужа повлияет на ее политическую карьеру 8 ноября, 03:40 Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что нападение на ее мужа повлияет на ее дальнейшую политическую карьеру.

Об этом пишет CNN.



Во время интервью у Пелоси спросили, приняла ли она решение, что будет делать после выборов, учитывая разговоры о возможном выходе на пенсию, если демократы потеряют большинство в Палате представителей.

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Она ответила, что на это решение повлияет то, что «произошло в последние неделю-две». На уточняющий вопрос, имеет ли она в виду, что нападение на мужа повлияет на ее решение, Пелоси ответила: «Да».

28 октября стало известно, что в Сан-Франциско неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа.

В августе Нэнси Пелоси посетила Тайвань, что стало первым мероприятием с участием чиновника США такого ранга за последние 25 лет. Визит вызвал возмущение Китая, считающего Тайвань своей территорией. КНР мгновенно привела свою армию в состояние повышенной боевой готовности и обвинила Пелоси в раскачивании ситуации.