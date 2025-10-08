Полицейские работают на месте происшествия после того, как новоизбранный мэр Гердекке Ирис Штальцер получила тяжелые ранения в результате ножевого ранения (Фото: REUTERS/Leon Kuegeler)

Городской голова немецкого города Гердеке Ирис Штальцер , которая накануне получила 13 ножевых ранений, заявила, что нападение совершила ее 17-летняя приемная дочь. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные полиции и собственные источники.

Ранее стало известно, что Штальцер нашли с многочисленными ранениями в собственном доме. Ее приемные дети — 15-летний парень и 17-летняя девушка — сначала сообщили, что якобы нашли женщину раненой. По словам парня, на его приемную мать напали несколько мужчин прямо на улице.

По данным Bild, в рюкзаке приемного сына городского головы обнаружили нож с пятнами крови. Кроме этого, там нашли окровавленную одежду, которая, вероятно, принадлежит 17-летней приемной дочери чиновницы.

Как сообщает издание, эксперты-криминалисты также установили, что большие следы крови в доме Штальцер были частично удалены еще до прибытия скорой помощи. Однако специалистам удалось восстановить их с помощью методов фиксации следов.

Штальцер 7 октября госпитализировали в тяжелом состоянии. Как сообщил следственный прокурор в комментарии Bild, утром 8 октября состояние чиновницы стабилизировалось. Хотя сначала врачи не исключали угрозы для ее жизни из-за тяжелых ранений, позже руководитель полицейской операции Урсула Шенберг отметила, что женщина постепенно выздоравливает.

По предварительным выводам полиции, нападение произошло в собственном доме городского головы, а к совершению преступления, вероятно, причастны члены ее семьи.

Руководитель отдела по расследованию убийств Йенс Раутенберг сообщил, что во время пребывания в больнице городской голова Штальцер назвала своей нападающей 17-летнюю приемную дочь. По ее словам, инцидент произошел в подвале дома.

Как отмечает Bild, это не первый случай насилия в семье чиновницы. Летом 2025 года девушка уже нападала на Штальцер с ножом. Также издание пишет, что у политика часто возникали напряженные отношения и с приемным сыном.

Обоих детей, которые утром 8 октября еще находились в отделении полиции, в течение дня планируют освободить из-под стражи и передать под надзор службы опеки.

Штальцер лишь недавно победила на выборах мэра. Во втором туре, который состоялся 28 сентября, она получила 52,2% голосов, опередив кандидата от Христианско-демократического союза Фабиана Конрада Гааса.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал в соцсетях и написал, что этот инцидент нужно быстро расследовать.