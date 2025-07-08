Не планировал убивать. 72-летний мужчина, который стрелял в Фицо, объяснил в суде свои мотивы

Юрай Цинтула, подозреваемый в нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в 2024 году (Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa)

72-летний Юрай Цинтула, который в мае 2024 года стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо , во время судебного заседания выкрикивал оскорбления в адрес Фицо и объяснил свой поступок.

Об этом во вторник, 8 июля, сообщает агентство Reuters.

В частности, в суде мужчина признал, что стрелял в Фицо, но отрицал тот факт, что пытался убить его. Прокуроры назвали его действия актом терроризма.

Цинтула заявил, что стрелял в Фицо, потому что тот «душил культуру».

«Да здравствует свободная культура! Да здравствует демократия!» — кричал нападавший на Фицо.

Прокурор Катарина Хабчакова заявила в суде, что она отклонила предложение Цинтулы уладить дело путем принятия 12-летнего тюремного заключения, добавляет Reuters.

«Он действовал с целью навсегда лишить [Фицо] возможности исполнять обязанности премьер-министра и, таким образом, помешать надлежащему функционированию правительства», — сказала она.

В суде адвокат нападавшего заявил, что защита отвергает обвинения в терроризме, поскольку «не каждое нападение на должностное лицо является терроризмом, а Цинтула действовал исключительно против Фицо».

«Я предполагал, что он [премьер Словакии] выживет, но риск того, что я его убью, существовал», — цитировал прокурор слова нападавшего.

В марте 2025 года прокурор Генеральной прокуратуры выдвинул обвинительное заключение против Цинтулы.

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

15 мая 2024 года на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение — в него выстрелили несколько раз. Инцидент произошел в городе Гандлова, расположенном в 150 км от Братиславы. Фицо получил тяжелые ранения и находился в критическом состоянии.

Позже появились фото подозреваемого, его задержали — это 71-летний Юрай Цинтула, писатель и сторонник оппозиционной партии Прогрессивная Словакия.

Сразу после нападения врачи провели операцию премьер-министру Фицо.

16 мая того же года полиция Словакии предъявила обвинение мужчине, который пытался убить Фицо. Ему грозит пожизненное заключение. 18 мая суд взял его под арест.