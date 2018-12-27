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Нападение на Charlie Hebdo: прокуратура обвинила в терроризме джихадиста Питера Шарифа

Сегодня, 22:15
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Редакцию Charlie Hebdo расстреляли в 2015 году

В Париже прокуратура предъявила обвинение в связях с террористами Питеру Шерифу, который был знаком с братьями Куаши, напавшими в 2015 году на редакцию Charlie Hebdo, сообщает 20 minutes.

Шериф был доставлен к следователю. Сотрудников следственных органов интересовали контакты Шерифа с террористической организацией Аль-Каида в Йемене. Следователи планировали получить от него дополнительную информацию об организаторах нападения на Charlie Hebdo.

Ранее сообщалось, что 36-летний Шериф был задержан, он также известен как Абу Хамза. Позже его экстрадировали во Францию. Подозреваемый был близок к Шерифу и Саиду Куаши, которые 7 января 2015 года убили 12 человек в парижской редакции сатирического издания Charlie Hebdo. Кроме того, Шериф был достаточно влиятельной фигурой среди членов группировки  Аль-Каида.

7 января 2015 года террористы ИГИЛ Саид и Шериф Куаши ворвались в офис сатирического журнала Charlie Hebdo, расстреляв 12 сотрудников редакции. Террористы были ликвидированы спецназом 9 января.

После теракта в редакции Charlie Hebdo боевики ИГ захватили заложников в магазине в окрестностях Парижа, в ходе спецоперации погибли четыре человека.

Теги:   Прокуратура Париж

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