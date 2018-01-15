Нападение боевиков на международный аэропорт в Триполи: 20 погибших

В результате нападения в понедельник, 15 января, группы вооруженных боевиков на единственный действующий международный аэропорт в столице Ливии Триполи погибли по меньшей мере 20 человек, еще около 60 получили ранения, передает Reuters.

Согласно сообщению, нападение на аэропорт было организовано для того, чтобы устроить побег боевиков из тюрьмы, которая расположена рядом с аэропортом. В ней содержатся около 2500 заключенных, большинство из которых проходят по делам, связанным с терроризмом и группировкой Исламское государство.

Как передает агентство, в результате перестрелки между боевиками и ливийскими спецслужбами был поврежден лайнер Airbus A319, принадлежащий авиакомпании Libya's Afriqiyah Airways, внутри него не было пассажиров. Два других пассажирских самолета авиакомпании также получили незначительные повреждения.

Из-за боев аэропорт Митига был эвакуирован, все рейсы приостановлены. По словам служб безопасности, сейчас ситуация находится под контролем, арестованы несколько нападавших. Об ущербе не сообщается.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения в аэропорту Митига погибли по меньшей мере десять человек, еще 15 получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Бывший военный аэропорт Митига был переоборудован под гражданский после того, как главный международный аэропорт Триполи был разрушен в боях в 2014 году.