Нападение террориста-смертника в Багдаде: по меньшей мере восемь погибших

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Багдад (иллюстративное фото)

Багдад (иллюстративное фото)

По меньшей мере восемь человек погибли и десять получили ранения в результате нападения террориста-смертника в Багдаде в субботу, 13 января.

Об этом сообщает DW со ссылкой на AP.

Теракт произошел в северной части иракской столицы на людной улице возле полицейского пункта. Среди раненых есть и правоохранители. Пока ни одна экстремистская группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, в марте 2017 года в результате теракта в Багдаде погибли по меньшей мере 17 человек, более 60 получили ранения.

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