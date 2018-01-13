Нападение террориста-смертника в Багдаде: по меньшей мере восемь погибших

По меньшей мере восемь человек погибли и десять получили ранения в результате нападения террориста-смертника в Багдаде в субботу, 13 января.

Об этом сообщает DW со ссылкой на AP.

Теракт произошел в северной части иракской столицы на людной улице возле полицейского пункта. Среди раненых есть и правоохранители. Пока ни одна экстремистская группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, в марте 2017 года в результате теракта в Багдаде погибли по меньшей мере 17 человек, более 60 получили ранения.