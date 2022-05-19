«Все в наших руках». Вспышка инфекционных болезней на территории Украины в условиях войны и защита от них — разговор с эпидемиологом 19 мая, 20:39 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Вакцинация во время войны в Одессе (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Украину ожидает вспышка инфекционных болезней в условиях войны, поэтому население должно понимать важность соблюдения базовых правил защиты от возбудителей и возможности профилактики, рассказала Радио НВ Наталья Виноград, эпидемиолог, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета.

— Прежде всего, очень обеспокоенное сообщение от ВОЗ о том, что в оккупированном Мариуполе может быть вспышка холеры. Насколько эта перспектива действительно актуальна? И можно ли с этим что-то сделать?

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— Достаточно сложная задача сделать так, чтобы ничего не произошло. Поскольку мы с вами по законам существования людей заходим сейчас в так называемый сезон эпидемического риска распространения группы кишечных инфекций. Туда будет относиться и холера. Потому что экологические на сегодняшний день изменения, а это повышение температуры, увеличение водопользования населением, ведь захочется кому-то пойти поплавать, это тоже фактор риска. Отсутствие нормального водоснабжения, разрушенная система водоотвода, а то есть смешение, о чем и сказала ВОЗ, в конце концов приведет к тому, что действительно, как бы мы ни работали, у нас ежегодно всегда в это время растет количество кишечных инфекций. И потому смотреть на те территории, где сегодня нет нормального водоснабжения, нужно очень внимательно, и делать все, что возможно для этого. Бутилированная вода, как оптимальный вариант в мире, для того, чтобы люди не употребляли прежде всего контаминированную воду, мы так называем, если там содержатся возбудители, и это будет первый лучший шаг, который можно будет сделать.

То, что там параллельно должно идти ремонты и настройка всего необходимого для полноценного правильного водоснабжения, водопользования, то речи нет. Не думаю, что враг будет это делать очень настойчиво, они не из тех. И вторая составляющая, конечно, это еда. Это тоже фактор передачи. Давайте посмотрим на здоровенную карту, и увидим, сколько есть обесточенных сегодня населенных пунктов, а значит неадекватные условия хранения пищи. Берем вместе — вода плюс еда, два таких больших блока рисков, и понимаем, что эпидемический процесс по кишечной группе инфекций однозначно будет интенсифицирован с очень широким, сразу скажу, не только холера, а с широким спектром патогенов, возбудителей, вызывающих заболевание. И не только бактерии, как, скажем, вирус уйдет, пойдут гельминтозы однозначно. У нас же есть разрушенная канализационная сеть. Каждый человек должен помнить: не пить воду, если мы ее не прокипятили. Это первый и главный шаг. Какая бы она снаружи ни была чистая, прозрачная. Обязательно. И знаете, большинство возбудителей погибнет при кипячении. Даже возбудитель холеры, о котором вы сказали, мы доводим только до температуры 100 градусов, погибает сразу, в одну секунду. И это есть в руках каждого человека. Мы о своей безопасности должны заботиться, учитывая реальную ситуацию.

— Сейчас будет целый спектр различных типов возбудителей, которые могут вызвать болезни. Соответственно, мы можем упомянуть и слово дизентерия. Но тут же вы и сказали, что кипячение воды, например, и как дизентерию еще называли — болезнь грязных рук. Это еще вопрос к личной гигиене, наверное?

— В условиях, когда нет воды для питья, где мы возьмем воду для мытья рук? А руки — это третий путь передачи, контактно-бытовой мы его называем, который эффективен. Если не соблюдаются нормы, минимальные, личной гигиены. У нас всегда были дети в том плане на первых рядах, это было в мирное время. И оно взяло что-то в руки, съело, и уже имеем проблему. А теперь у нас просто нет воды во многих местах для того, чтобы человек в минимальном объеме придерживался. Нет воды. Есть водка? Есть какие-то другие спиртосодержащие одеколоны, дезодоранты. Возьмите это на руки перед тем, как вы будете брать что-то из того, что будете есть. И это будет очень эффективно. Знаете, что лучше для мытья? Простое хозяйственное мыло. Потому что там 2% соды. И она будет очень эффективно просто реально сразу убивать, хотя мы говорим обеззараживать правильно те возбудители, которые будут в тот момент на руках человека.

— Вы мне так подали идею, что наверняка у многих из нас сохранились еще санитайзеры, которыми мы обрабатывали руки во время эпидемии COVID-19. И этот навык, наверное, пригодится и против кишечных инфекций.

— Он от многого. У нас много инфекций, которые передаются контактно-бытовым путем. И это не только кишечная группа. Учитываем, что сегодня мы сорвали иммунопрофилактику с той великой нашей трагедии, с войны. А дифтерия тоже так передается, просто это запомнить. И часть дыхательных инфекций тоже может пойти таким образом. Поэтому санитайзеры сегодня становятся нам в помощь. И в первую линию нашей защиты. Особенно на тех территориях. Но еще очень хочу просить. Не используйте их просто так на «лишь бы». Если есть белковое загрязнение рук, то они не помогут. Надо все же помыть водой, а затем взять санитайзер. Вот тогда будет эффективно. Сам по себе санитайзер только закрепит на один раз того возбудителя в белковых оболочках, если у нас есть так называемые биологические жидкости на руках.

— Вы уже упомянули об иммунопрофилактике и профилактике прививок. Я все больше слышу, в том числе от подразделений ВСУ, как раз запросы, и в некоторых бригадах вакцинальный календарь для тех, кому нужно ревакцинироваться от некоторых болезней раз в 10 лет, от некоторых в другом варианте он таки проводится. Время для прививок во время войны. Время ли? Наверное, мы должны ответить утвердительно.

— Абсолютно! Не только ответить мы должны организовать это правильно. Сорганизовать войска, потому что там же постоянные боевые травмы и с повреждением кожных покровов. А это входные ворота для возбудителя столбняка. Мы должны сейчас немедленно всех профилактировать, чтобы у человека в результате боевого столкновения произошла травма, или иная причина, и это тоже гражданское население, обстрелы же постоянно идут, даже в тыловых участках страны. И в этом плане очень важно столбняк. Второе — гепатит В, у нас есть прививка. Солдат ранен, и мы его тоже должны защитить. Ему же будут оказывать медицинскую помощь. Это большая проблема. И тут сразу хочу просить всех, кто причастен к оказанию медицинской помощи, травмированному человеку, где есть видимые повреждения кожи, возьмите с собой в сумочку, в карманы возьмите перчатки. И надевайте перчатки тогда, когда вы хотите помочь человеку наложить повязку. Помните, что вы будете под риском заражения, а вдруг раненый имеет такую проблему, связанную с инфекциями, эта группа инфекций у нас называется контактной инфекцией. Столбняк, Гепатит В, это немедленно надо по всем, кто пропустил, кто по какой-то причине не сделал прививки, кто нуждается с нуля, как мы говорим, то есть вообще не проходил вакцинации, а я уже не говорю о детях, которых мы столько имеем всех возрастов. А у нас календарь национальной иммунопрофилактики предполагает целый каскад введения вакцин. К счастью, сегодня ВОЗ нам помогает, у нас есть вакцины, можем оказать помощь, это уже прошла, видимо, полоса, когда родители имели какую-то больную вавку в голове и не хотели детей прививать. Теперь они первые должны бежать и прививать своего ребенка, в первую очередь от кори, от дифтерии, от столбняка, от гепатита. Это те инфекции, которые у нас на пороге, которые могут возникнуть. Это гражданская обязанность. И, извините, если ты любишь ребенка, сделай то, что ты обязан, защити ребенка от того, от чего ты можешь реально защитить.

— Наличие вакцин, оно у нас есть. Здесь вопрос, во-первых, к сознанию каждого конкретного человека. И вторая часть — это как раз организационный процесс. На государственном уровне, я так понял ваш тезис о том, что должен быть организован процесс прививок, процесс иммунизации от столбняка и гепатита В, и далее по другим болезням. Возможно, есть еще какие-то решения, которые должны принять государство сейчас в контексте нераспространения или предупреждения появления каких-то эпидемий?

— А мы уже делаем. Мы полиомиелит сейчас ведем, невзирая на войну. У нас туры прививки по полиомиелиту, это тоже очень серьезное заболевание, тоже из группы кишечных инфекций. Государство делает. Надо, чтобы мы делали вместе. Государство — это мы. И об этом нужно помнить. Мы должны помнить, что мы должны обратиться немедленно, скажем, эвакуированные, временно перемещенные лица, прибыв на новое место, мы должны обратиться по поводу необходимости коррекции календаря прививки для своего ребенка. Это делает государство, потому что оно закупило вакцины, мы их имеем, можем это сделать. Более того, у нас много уехало с нами наших питомцев. Давайте будем понимать, что их многое осталось на тех деоккупированных территориях. А там территория природного очага бешенства. То есть там высокая плотность животных, и высокий риск распространения вируса из дикой природы, от свободных животных до наших домашних любимцев. Будьте внимательны, не подходите к незнакомому животному. Избегайте тех встреч, вы же не знаете, почему это животное к вам прижимается. Ибо в начале болезни, когда начинается бешенство у животного, оно очень прижимается к человеку. Будьте очень внимательны и учите этому своих детей. Что касается государственной ответственности. У нас есть еще такая проблема — ботулизм. Государство сделало теперь ответственность, у нас теперь препараты для оказания медицинской помощи, в том числе антитоксичные сыворотки, что крайне важно. Но есть ответственность у нас, при возникновении признаков заболевания следует обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Ведь потеряно время и мы не спасем человека. Или там с дифтерией или ботулизмом, несмотря на то, что мы будем иметь антитоксичную сыворотку, время играет, имеет большое значение. Ответственность государства состоит в том, чтобы наладить адекватную систему противоэпидемической защиты, своевременно выявлять и локализовать, государство это делает на сегодняшний день, несмотря на то, что службу уничтожили. Те, кто уничтожал службу, сегодня среди нас, не стало санитарно-эпидемиологических станций. А ту, которую создали, она не столь дееспособна и не так структурирована и не так адекватна, извините, так скажу, на реагирование. И в том плане, несмотря на это, сотрудники очень многое добавляют, а государство делает, финансирует, обеспечивает для этой работы. От нас зависит поддержка и выполнение рекомендаций, которые нам дают. Государство — это мы.

— Можем ли мы говорить, что Украина преодолела, кстати, COVID-19? В ежедневной статистике мы сейчас не видим тех, кто заболел COVID, масочный режим у нас исчез сам собой, хотя по сути я не помню официальных объявлений об отмене карантинных ограничений.

— Абсолютно. Знаете почему? А я вам отвечу. Потому что на первом году COVID Министерство здравоохранения очень адекватно ввело интересный опыт наш, он уже распространяется в мире, чтобы вы знали, так называемый карантин выходного дня. Это своего рода, как пульс-терапия у нас бывает в медицине. То есть мы прижимали, отпускали меры с тем, чтобы минимизировать процесс, и в то же время за счет этого происходило постепенное проэпидемирование населения. То есть люди постепенно, слой за слоем нашей популяции встречались с этим возбудителем, у них происходил постинфекционный иммунитет, а это единственный иммунитет, который сдерживает достаточно эффективно развитие эпидемического процесса при любом заболевании, не только в отношении COVID. Но мы за счет того создали с вами удачную пост-инфекционную прослойку, и плюс добавили вакцинацию. И таким образом, у нас есть достаточная доля населения защищенных. То, что появляются новые варианты, они пробивают, то есть они все же инфицируют людей, но у них не возникает тяжелых таких заболеваний, которые будут нуждаться, во-первых, в обращении за медицинской помощью, а у нас с вами есть так называемый пассивный вариант наблюдения. То есть люди идут к врачу, а не врач бегает к каждому. И в том плане у нас меньшее обращение за медицинской помощью, меньшее выявление. А то, что он крутится, он будет крутиться. У нас крутится риновирус, у нас крутится аденовирус. Он станет нашим сезонным, может быть. А может, просто на общую сезонность патогеном, который будет у нас тысячи лет, очевидно. Он прижился к нам.



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