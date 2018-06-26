Нам повезло. Экс-министр финансов Словакии назвал четыре преимущества своей страны перед Украиной

Во время выступления в рамках дискуссии НВ Диалоги о будущем, которая состоялась 26 июня, экс-министр финансов Словакии Иван Миклош назвал четыре вещи, в которых словакам повезло больше, чем украинцам.

По мнению Миклоша, нынешнее благополучие Словакии не стоит объяснять особенностями характера жителей страны. Ведь они мало чем отличаются от украинских.

Несколько факторов, однако, сыграли на руку государству и помогли построить более процветающее общество.

«Во-первых, мы имели менее укоренившееся коммунистическое наследие», - отметил Миклош. Когда образовалась Чехословакия, страна уже имела за спиной несколько десятилетий существования либеральной экономики и инклюзивные государственные институты.

«Во-вторых, мы были счастливее, потому что расположены ближе к Западному миру», - отмечает архитектор словацких реформ. Третьим преимуществом он считает небольшой размер страны, что делает ее более целостной и удобной для трансформаций. В этом Словакия подобна другим западноевропейским государствам, как, например, Литва или Австрия.

«В-четвертых, у нас не было войны», - добавил экс-вице-премьер.

Поэтому, когда в 1990-х - начале 2000-х открылось окно возможностей, гражданское общество и демократические политические силы мобилизовались и объединились, чтобы совместно действовать для изменений. В то же время бывший чиновник отмечает, что в Словакии не посадили в тюрьму ни одной «большой шишки», ведь судебная система была такой же коррумпированной, как в Украине.

«Нам повезло, но мы и делали больше», - подытожил Миклош.