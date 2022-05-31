«Нам подобається, що вони нас ненавидять». Командир загону ССО Азову про ситуацію у Харкові та бойову підготов 31 мая, 23:14 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в Харькове, 16 мая (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

То, что российская пропаганда и общество ненавидит азовцев — мотивирующий фактор для военных, рассказал в эфире Радио НВ Анатолий Сидоренко, командир отряда Сил специальных операций «Азов».

— Из того, что я понимаю, в новое подразделение Азова вошли добровольцы, воины АТО, люди с военным опытом. Правильно ли я понимаю, что также одна из причин, почему решили создать именно новое подразделение Азова, для того, чтобы раздражать россиян. Потому что они уверены, что сейчас они пленили, к сожалению, часть наших защитников из Азова.

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— Подразделение создано ни в коем случае, чтобы кого-то там раздражать. К их мнению нам вообще нету никакого дела. Подразделение создано именно для того, чтобы защищать страну, для того чтобы сдерживать врага и наносить удары. Мы, конечно, будем наращивать свои боевые навыки, чтобы дойти до высокой планки того самого Азова, который был с 2014 года, который был в Мариуполе. Конечно, эти ребята, гораздо больше у них боевого опыта, чем у нашего подразделения на данный момент. Но они являются для нас стимулом и примером для того, куда нужно нам расти.

– Вы знаете, как враг ненавидит Азов. Как это мотивирует?

– Я знаю, как враг ненавидит Азов, и я знаю, как Азов ненавидит врага. Наверное, нам это даже нравится. Нас не должны любить.

- Я знаю, что вы защищаете Харьковскую область. Мы помним, что именно Изюмское направление было самым горячим, что именно туда россияне опрокидывали наибольшее количество техники, и то, что в Купянске такой главный узел снабжения. Какая ситуация там сейчас?

– Конечно, так и есть. На Изюмском направлении идут самые ожесточенные бои в Харьковской области. И по поводу Купянска тоже там большой узел, и очень много техники идет именно через Купянск. Какая сейчас ситуация, я не могу вам комментировать по понятным причинам. Но врага встречают достойно повсюду. И на уже оккупированных территориях и там, где есть линия столкновения.

— Есть ли у нас понимание, почему снова начали россияне обстреливать Харьков?

— Вы знаете, наверное, много причин может быть. Одна из них, мы же понимаем, что они нас ненавидят, что они действительно хотят сделать геноцид украинского народа. И пока люди возвращаются в Харьков, им кажется, что уже безопаснее в городе. Но каждый ракетный удар или каждый выстрел дальнобойной артиллерии, он все равно уносит жизни, и это очень плохо. Какие цели? Много целей. Пугать, не давать расслабиться, просто потому, что они нас ненавидят.

— Понимаем ли мы, сколько коллаборантов в Харьковской области? Мы помним о депутате в Изюме от ОПЗЖ, сдавшего врагу переход на другую сторону города. Можете ли вы рассказать что-нибудь об этом?

— Много лет эта агентурная сетка создавалась. И одна из этих ветвей — это партия ОПЗЖ, которая, наконец, уже не имеет никакой юридической силы у нас в стране. Но очень плохо, что столько человеческих жизней потребовалось, чтобы все это поняли, наше руководство страны. Конечно, есть много агентов, есть коллаборанты, которые скрываются, какие-то убегали, но харьковские службы и мы вместе с ними работаем по этому поводу, и пытаемся пресекать эти моменты.

— Сейчас мы видим такие контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области. И вот Анна Маляр, она говорила о том, что со стороны херсонцев есть такие действия в том плане, что они сотрудничают с российскими оккупантами, сдают какие-то позиции ВСУ. Или мы видим что-нибудь такое в Харьковской области?

— Конечно, такие ситуации бывают, какие-то позиции сливаются, места, где живут военнослужащие. Я считаю, что, скорее всего, это делается за деньги. Они не понимают, что они делают, для них лично это важнее совести, поэтому, к сожалению, это человеческий фактор, от которого мы не можем ничего сделать.

— Мы помним, что делает российская пропаганда, которую всех нас считают неонацистами и наркоманами. Понятно, что нацистами они называют всех, кто против россиян. А вот немецкая пресса сообщила, что неонацисты, как раз россияне, что они воюют на стороне России, какие-то подразделения, или вы когда-то с ними пересекались на поле боя?

— Именно с этим подразделением наше подразделение нигде еще не встречалось. Но мы ждем и с удовольствием встретимся. То, что они говорят, что мы все расисты, нацисты, едим русских детей, ну, они просто не знают, что придумать. Каждая новость по российскому телевидению смешнее и глупее прошлой. Но они это хавают. Почему-то народ российский не может сделать каких-либо выводов. Они только смотрят телевидение и верят в то, что говорят.

- Как вы встретили 24 февраля? Можете ли вы рассказать о вашем опыте на этом этапе войны?

— То, что вы говорите, что все были не готовы… Конечно, все были не готовы. Но наша организация, наше азовское движение, оно делало выучки задолго до начала войны, почти за год. Мы к этому готовились. Не могу сказать, что мы подготовились к этому на сто процентов, но подготовились, насколько могли. Если бы вся власть так же серьезно воспринимала всю эту ситуацию, как и мы, и делала все совместно, какие-то меры, чтобы этого не допустить, то результат был бы гораздо лучше. Именно мое начало этой полномасштабной войны 24 числа с утра, когда все началось, я вывез свою семью и вернулся сразу в Харьков. И тут уже с такими же ребятами, добровольцами, с нашими азовцами и не только начали защищать наш город и область.

— Известно ли что-нибудь вам о том, что происходит с азовцами, которые сейчас в плену? Есть ли у вас какая-либо возможность получать уведомления по этому поводу?

— На этот вопрос я ничего вам не могу ответить, потому что это тема очень тонкая. И я считаю, что на данном этапе моего комментария здесь не должно быть. Надеемся, верим, что ребят наших, конечно, поменяем, как-нибудь заберем, но касательно данной ситуации я не могу комментировать.

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