"Нам больше не верят". Доклад о сотнях священников-растлителей в Германии стал новым ударом по католической церкви

Масштабное исследование в Германии вывело на новый уровень мировой скандал вокруг католической церкви, связанный со случаями сексуального насилия со стороны представителей духовенства.

25 сентября Конференция немецких католических епископов обнародовала доклад, согласно которому более 3,6 тыс. детей стали жертвами насилия со стороны священников в период с 1946 по 2014 год. Эти подсчеты крайне скромны и являются лишь "вершиной айсберга", признал профессор Харальд Дрессинг, координатор исследования из Института психологии Университета Мангейма, сообщает The Washington Post.

В свою очередь, кардинал Рейнхард Маркс, председатель Конференции немецких католических епископов принес извинения – как от имени церкви, так и лично – за травмы, нанесенные тысячам детей.

"Слишком долго мы в церкви отворачивались, отрицали, скрывали и не хотели, чтобы это было правдой", - заявил Маркс, презентуя результаты расследования.

НВ рассказывает о том, что обнаружило проведенное в Германии расследование и почему оно значимо для всей католической церкви.

Что стало известно из исследования

На фоне многочисленных аналогичных разоблачений о католических священниках, публикуемых в последние годы в разных странах, немецкий доклад наиболее заметен по ряду причин. Он подтвердил, что проблема не является делом лишь прошлых лет, поскольку случаи насилия зафиксированы вплоть до 2014 года, а также остро обозначил проблему компенсации жертвам насилия.

"Мы еще далеко не избавились от рисков и должны опасаться, что сексуальное насилие все еще может существовать и существует в наших рядах", - признал немецкий епископ Франц-Йозеф Овербек из Эссена в письме к своей епархии.

Кардинал Рейнхард Маркс, глава немецких католиков / Фото ЕРА

Расследование, охватившее 68-летний период деятельности 27 немецких католических епархий, не приводит имен жертв либо детали совершенных против них преступлений. Однако даже обобщение случаев сексуального насилия ошеломляет. 80% из них связаны с телесным контактом в той или иной форме, каждый шестой эпизод был попыткой изнасилования.

Большинство из жертв – мальчики. При этом совершенные в их отношении акты насилия были чаще многократными, а не единичными

Более половины из 3677 несовершеннолетних, пострадавших от действий католических церковников в Германии, были не старше 13 лет. Большинство из жертв – мальчики. Как правило, всех их обязывали хранить молчание о случаях надругательства.

При этом совершенные в их отношении акты насилия были чаще многократными, а не единичными, выяснили специалисты Гейдельбергского университета и университета Мангейма, которые по просьбе церкви исследовали 38 тыс. церковных документов и опросили сотни жертв сексуальных преступлений.

Почти половина зафиксированных случаев насилия была совершена в ходе личных встреч представителей духовенства с пострадавшими. Происходили они, как правило, в частных домах либо официальных церковных резиденциях католических духовников. "Значительное число преступлений, тем не менее, произошло в помещениях церквей либо приходских школ, или же в лагерях отдыха и других лагерях", - указывают авторы расследования.

Средний возраст священников-насильников колеблется в пределах 30-50 лет. При этом, как отмечается в исследовании, большинство из них избежали наказания. Нередко таких представителей духовенства просто переводили в другой церковный приход, не сообщая об их "криминальном" прошлом.

Лишь каждый третий из тех, кто был причастен к сексуальному насилию против детей, подвергся дисциплинарному расследованию со стороны церкви, причем большинство обошлось минимальными наказаниями. Из этих случаев лишь 38% стали предметом рассмотрения в гражданских судах.

Значительное число преступлений произошло в помещениях церквей либо приходских школ, или же в лагерях отдыха Проведя интервью с 214 жертвами насилия, исследователи обнаружили, что только 30% из них сообщали еще кому-либо о произошедшем. Однако такая смелость не принесла им защиты: большинство из тех, кто не побоялся говорить, были осуждены или даже понесли наказание за свою откровенность.

Многие из них впоследствии отмечали психологические проблемы во взрослой жизни, включая посттравматический синдром, депрессию, сексуальные расстройства. Каждый пятый из тех, кто согласился поговорить с исследователями, пытался покончить с собой.

При этом тысячи задокументированных случаев насилия – лишь малая часть того, что происходило в католических приходах, признает профессор Дрессинг, координатор исследования. По его словам, многие церковные архивы, которые могли бы свидетельствовать о сексуальных преступлениях, были впоследствии изменены либо переписаны.

Что ждет виновных в насилии

Обнародованные данные о сексуальных преступлениях в католической церкви Германии дали толчок дискуссии о том, должны ли подлежать преследованию виновные в насилии священники.

Против священников-растлителей теперь призывают начать расследование / Фото ЕРА

Йоханнес-Вильгельм Рериг, независимый комиссар по вопросам сексуального насилия в отношении детей, рекомендовал властям Германии приступить к расследованию преступлений. Рериг также настаивает, что жертвы должны получить компенсации и полный доступ к церковным архивам, сообщает AFP.

О необходимость ответственности для священников-растлителей заявил и глава немецких католиков, кардинал Рейнхард Маркс.

"Я хочу очень ясно дать понять, что сексуальное насилие – это преступление. Те, кто в нем повинны, должны быть наказаны", - заявил Маркс.

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Реакция Ватикана

25 сентября, за несколько часов до официальной презентации немецкого расследования, Папа римский Франциск признал, что нарастающий масштаб скандала вокруг сексуального насилия в католической церкви отворачивает от нее молодых людей, сообщает Associated Press.

Папа римский Франциск признал, что церковные власти недостаточно осудили насилие / Фото ЕРА

"Они возмущены сексуальными и экономическими скандалами [в католической церкви], которые не встречают явного осуждения [со стороны высшего духовенства], возмущены нашей неготовностью по-настоящему ценить жизни и чувства молодежи, а также той пассивной ролью, которую мы им отводим", - заявил Франциск, выступая перед католической, лютеранской и православной молодежью в эстонском Таллине, где он завершил свое четырехдневное турне по странам Балтии.

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Другие недавние разоблачения насилия в католической церкви

Сексуальный скандал вокруг католической церкви длится с начала 2000-х годов. С тех пор во многих странах были обнародованы расследования, отражающие масштаб насилия в отношении детей со стороны духовенства.

Так, в 2004 году в США опубликовали итоги исследования, в ходе которого 10,7 тыс. человек заявили о том, что стали жертвами надругательств священников с 1950 по 2002 годы. В августе 2018 года обнародовали результаты отдельного доклада по штату Пенсильвания. Там в шести католических епархиях более 1 тыс. детей стали жертвами надругательств со стороны как минимум 300 представителей духовенства начиная с 1947 года.

А в сентябре 2018 года стало известно, что более половины из высших чинов духовенства католической церкви Нидерландов (кардиналы, епископы и их окружение) покрывали сексуальное насилие над детьми с 1945 по 2010-й годы.