Наказание за химическое оружие в ЕС. Почувствует ли санкции Россия и как на них может ответить

ЕС утвердил новый режим санкций за химатаки. Как отмечается в официальном сообщении, Совет Евросоюза по иностранным делам 15 октября утвердил новый режим ограничительных мер. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Такие действия стали следствием решения Европейского совета от 28 июня этого года. Ограничительные меры будут направлены на лиц и субъектов, которые непосредственно отвечают за разработку и использование химического оружия, а также предоставление финансовой, технической и материальной поддержки тем, кто помогает, поощряет их или ассоциируется с ними.

Запрет поездки в ЕС и замораживание финансов

В Совете ЕС объясняют, что санкции заключаются в запрете поездки в ЕС и замораживании финансовых активов, лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицами ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

Санкции не будут особенно ощутимыми для Российской Федерации

Как сообщило информационное агентство Интерфакс-Украина, высокопоставленный функционер ЕС на условиях анонимности рассказал, что на заседании Совета ЕС поставят вопрос о попытках кибератаки на офис Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Он добавил, что это вряд ли приведет к расширению санкций против России.

На заседании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 15 октября было запланировано подписание документа, предусматривающего "санкции, предложенные Великобританией и Францией после химических атак в Сирии и Солсбери".

Было запланировано ограничить въезд в страны Евросоюза, а также заморозить зарубежные счета "руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников", сообщают британские СМИ.

Какую угрозу имеют санкции

Чиновник британского МИД заявил: "Не является неожиданностью то, что Великобритания представляет списки тех, кто каким-то образом связан с тем, что произошло в Солсбери. Но речь идет не только о России и Солсбери, а касается использования химического оружия по всему миру".

Великобритания болезненно воспринимает события в Солсбери, поэтому старается дать ответ России, считает директор центра исследований международных отношений Николай Капитоненко. Он отметил, что эти санкции не будут особенно ощутимыми для Российской Федерации.

Главная угроза от них в том, что их могут усилить. Эксперт отметил, что в конкретной ситуации у России нет рычагов, чтобы дать ответ. Чтобы повлиять на собственное население, страна будет эксплуатировать образ государства, окруженного врагами.

Конвенция о запрещении химоружия

Россия подписывала конвенцию о запрещении химического оружия, однако грубо нарушила эти договоренности, отметил политический аналитик Евгений Жеребецкий. Он добавил, что против Российской Федерации следовало бы ввести такие санкции, которые в свое время применяли против Ирана - заморозить счета, запретить торговать нефтью.

Германия и Португалия не пойдут на жесткие действия

Однако, по мнению эксперта, страны Евросоюза, например, Германия и Португалия не пойдут на какие-то жесткие действия, ведь имеют тесные экономические связи с Россией.

Как сообщает Reuters, вице-премьер Италии Сальвини, который возглавляет ультраправую правящую партию Лига, назвал санкции против России "социальным, культурным и экономическим абсурдом". Сальвини заявил, что многие руководители бизнеса спрашивают его, когда санкции будут отменены, сетуя, что они вредят итальянским компаниям.