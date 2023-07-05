Возможное наказание Россией Суровикина разделит российское общество — разведка Британии 5 июля, 09:51 Генерал Сергей Суровикин якобы знал о планах Пригожина устроить мятеж (Фото:Инсайдер)

Британская разведка прогнозирует, что любое официальное наказание генерала и командующего российскими воздушно-космическими силами Сергея Суровикина, которого РФ подозревает в причастности к бунту ЧВК Вагнера, разделит общество.

В отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном в среду, 5 июля, Суровикина называют «одним из самых уважаемых офицеров в российской армии».

Также сообщается, что заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-бек Евкуров, которого сняли на видео во время разговора с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным во время захвата Ростова-на-Дону, также не появился на мероприятии Минобороны РФ 3 июля.



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Отмечается, что подозрение, которое пало на офицеров, подчеркивает, насколько бунт Пригожина усугубил существующие проблемы в кругах российских силовиков.

Ранее сообщалось, что Суровикин не появлялся на публике после мятежа ЧВК Вагнера 23−24 июня 2023 года.

Агентство Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Суровикин был задержан после неудачного мятежа Пригожина, а кремлевский режим начал зачистку верхушки силовых структур. Дочь генерала в комментарии российскому Telegram-каналу Baza отрицала задержание отца.

Перед этим The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к минобороны страны-агрессора, сообщало, что Суровикина арестовали.

Газета The New York Times со ссылкой на несколько источников сообщила, что, по версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал о подготовке мятежа Пригожиным. Центр Досье написал, что он «еще в 2017 году» был почетным членом ЧВК Вагнер.