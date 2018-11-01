Найденные в Ватикане человеческие останки: исследователи установили, что кости принадлежат женщине

Найденные в посольстве останки связывают с пропавшей 35 лет назад девушкой

Согласно данным первоначального исследования костей, которые нашли в посольстве Ватикана в Риме, они принадлежат женщине.

Об этом сообщает ВВС.

Специалисты после изучения тазовой кости на месте находки, пришли к выводу, что она принадлежит женщине. Теперь специалисты будут пытаться изъять ДНК из зубов и черепов, чтобы сравнить их с ДНК пропавших девушек.

Результаты ожидают получить в течение десяти дней.

Напомним, что в посольстве Святого Престола в Италии обнаружили человеческие останки. Адвокаты родных итальянки, пропавшей без вести 35 лет назад, требуют от прокуратуры предоставить дополнительную информацию о фрагментах найденных человеческих костей.

Речь идет об исчезнувшей Эмануэле Орланди, дочери ватиканского сотрудника, судьба которой остается одной из самых загадочных тайн Ватикана.