01 ноября 2018, четверг

Найденные в Ватикане человеческие останки: исследователи установили, что кости принадлежат женщине

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Найденные в посольстве останки связывают с пропавшей 35 лет назад девушкой

Найденные в посольстве останки связывают с пропавшей 35 лет назад девушкой

Согласно данным первоначального исследования костей, которые нашли в посольстве Ватикана в Риме, они принадлежат женщине.

Об этом сообщает ВВС.

Специалисты после изучения тазовой кости на месте находки, пришли к выводу, что она принадлежит женщине. Теперь специалисты будут пытаться изъять ДНК из зубов и черепов, чтобы сравнить их с ДНК пропавших девушек.

Результаты ожидают получить в течение десяти дней.

Напомним, что в посольстве Святого Престола в Италии обнаружили человеческие останки. Адвокаты родных итальянки, пропавшей без вести 35 лет назад, требуют от прокуратуры предоставить дополнительную информацию о фрагментах найденных человеческих костей.

Речь идет об исчезнувшей Эмануэле Орланди, дочери ватиканского сотрудника, судьба которой остается одной из самых загадочных тайн Ватикана.

Новое Время приглашает

1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове