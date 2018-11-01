Найденные в Ватикане человеческие останки: исследователи установили, что кости принадлежат женщине

Согласно данным первоначального исследования костей, которые нашли в посольстве Ватикана в Риме, они принадлежат женщине.
Об этом сообщает ВВС.
Специалисты после изучения тазовой кости на месте находки, пришли к выводу, что она принадлежит женщине. Теперь специалисты будут пытаться изъять ДНК из зубов и черепов, чтобы сравнить их с ДНК пропавших девушек.
Результаты ожидают получить в течение десяти дней.
Напомним, что в посольстве Святого Престола в Италии обнаружили человеческие останки. Адвокаты родных итальянки, пропавшей без вести 35 лет назад, требуют от прокуратуры предоставить дополнительную информацию о фрагментах найденных человеческих костей.
Речь идет об исчезнувшей Эмануэле Орланди, дочери ватиканского сотрудника, судьба которой остается одной из самых загадочных тайн Ватикана.
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