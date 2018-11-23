23 ноября 2018, пятница

Найденные в посольстве Ватикана в Риме останки принадлежат мужчине – СМИ

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История с человеческими останками в посольстве Ватикана в Риме окутана тайной

История с человеческими останками в посольстве Ватикана в Риме окутана тайной

Человеческие останки, которые нашли в посольстве Святого Престола в Риме, принадлежат мужчине, пишет ANSA со ссылкой на источники в итальянской прокуратуре.

По данным СМИ, останки лежат на территории посольства Ватикана по меньшей мере с 1964 года.

Таким образом, они не принадлежат двум пропавшим девушкам, как предполагалось ранее.

Ранее сообщалось, что человеческие кости могли принадлежать Эммануэле Орланди и Мирелле Грегори – 15-летним девушкам, которые пропали в 1983 году с разницей в месяц.

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