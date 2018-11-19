Найденная в Румынии картина Пикассо оказалась подделкой - СМИ

Найденная в Румынии картина Пабло Пикассо Голова Арлекина, скорее всего, является подделкой и частью розыгрыша, сообщает Reuters со ссылкой на нидерландские СМИ.

Нидерландский журналист Фрэнк Уэстерман, который помог найти картину в румынском лесу благодаря указаниям из анонимного письма, в эфире NOS заявил, что картина, по всей вероятности, является подделкой и была частью тщательно разработанной постановки.

По его словам, письмо с указаниями было получено от бельгийской театральной компании BERLIN, которая занимается постановкой пьесы про знаменитого фальсификатора Герта Яна Янсена, подделавшего более полутора тысяч картин известных художников.

Бывший куратор музея, который владел настоящей Головой Арлекина, подтвердил, что по фотографиям найденной картины заметно, что она не является оригиналом.

В прокуратуре Румынии пока не прокомментировали указанные сведения о подлинности картины.

Напомним, что картину нашли 17 ноября на юго-востоке Румынии. Произведение Пабло Пикассо Голова Арлекина было похищено шесть лет назад из Роттердамской художественной галереи Кюнстхал. Полотно оценивается в 800 тысяч евро.