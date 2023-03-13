Польша готовится к войне. Как Варшава проводит крупнейшее за полвека перевооружение армии — интервью с экс-послом Украины 13 марта, 20:57 Эксклюзив NV Передача польских танков Leopard 2 Украине, 24 февраля 2023 года (Фото:Krystian Maj/Chancellery of Prime Minister of Poland/Handout via REUTERS)

Андрей Дещица, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше, в интервью Radio NV рассказал, как польские власти начали самое масштабное перевооружение собственной армии и проводят подготовку на случай российской агрессии.

— Как мы видим, к чему сейчас готовится Польша и как война, которую ведет Россия против нас, изменила за этот год наших соседей, их политику?

— Я думаю, что в Польше сейчас актуальна староримская поговорка или высказывание: «Если хочешь мира — готовься к войне». И в Польше, глядя с перспективы сегодняшнего дня. Но на самом деле эта подготовка началась гораздо раньше. Конечно, ситуация и российская агрессия в Украине только ускорила подготовку Польши к модернизациям своих Вооруженных сил для того, чтобы в случае нападения быть готовыми отразить такое нападение.



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